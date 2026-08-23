رازیانی: مهمانی امت احمد نماد همدلی و ارادت مردم کردستان به پیامبر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام برومند رازیانی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامههای مهمانی امت احمد در کردستان اظهار کرد: ولادت حضرت رسول اکرم (ص) زمینهای شد تا برنامهای متناسب با این ایام طراحی شود که در آن مردم نه تنها مخاطب، بلکه کنشگر اصلی باشند.
وی با اشاره به پیشینه برگزاری مراسم مولودیخوانی در کردستان افزود: مجالس مولودیخوانی در این استان قدمتی چند صد ساله دارد و در مناسبتهایی همچون هفته وحدت نیز نشستها و برنامههای مختلفی با حضور علما، روحانیون شیعه و سنی، دانشگاهیان و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی برگزار میشود، اما نیاز به برنامهای احساس میشد که بتواند همه اقشار مردم را درگیر کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: بر همین اساس و پس از برگزاری جلسات متعدد، الگوی مهمانی امت احمد شکل گرفت؛ عنوانی که در انتخاب تکتک واژههای آن نیز دقت شده است.
مهمانان، محور اصلی این رویداد مردمی
رازیانی درباره فلسفه نامگذاری این برنامه گفت: واژه مهمانی به این دلیل انتخاب شده که هر فردی در این مراسم حضور پیدا میکند، مهمان محفل پیامبر اکرم (ص) است و باید به بهترین شکل ممکن مورد تکریم قرار گیرد و خاطرهای شیرین و ماندگار از این حضور برای او ساخته شود.
وی افزود: امت نیز به یک گروه یا طیف خاص محدود نمیشود، بلکه امت از کنار هم قرار گرفتن تفاوتها شکل میگیرد؛ کرد، ترک، فارس، شیعه، سنی و جریانهای مختلف اجتماعی و سیاسی وقتی زیر یک پرچم و با ارادت مشترک به پیامبر اکرم (ص) گرد هم میآیند، مفهوم واقعی امت را به نمایش میگذارند.
حجتالاسلام رازیانی تأکید کرد: ویژگی اصلی مهمانی امت احمد این است که مردم در آن هم مخاطب و هم کنشگر باشند و تجربه سه سال گذشته نشان داده است که بدنه اصلی این رویداد را خود مردم تشکیل میدهند.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد غرفههای سال گذشته توسط مردم اداره شد، گفت: از میدان آزادی تا میدان انقلاب و اطراف این مسیر، بخش عمده غرفهها در اختیار گروههای مردمی بود و دستگاههای فرهنگی نیز در کنار مردم به ارائه خدمات پرداختند.
الگویی که از کردستان به سراسر کشور رسید
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به چهارمین سال برگزاری مهمانی امت احمد اظهار کرد: در سال نخست، برخی درباره امکان برگزاری چنین برنامهای تردید داشتند، اما امروز تصویر روشن و مشخصی از این رویداد در اختیار همه قرار دارد.
وی ادامه داد: سال گذشته الگوی مهمانی امت احمد با همین عنوان و حتی با استفاده از نشان این برنامه در ۲۳ استان کشور اجرا شد و این برنامه در برخی کشورهای اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفت.
حجتالاسلام رازیانی این اتفاق را حاصل ظرفیت اجتماعی مردم کردستان دانست و افزود: حضور مردم موجب شد این رویداد از نظر رسانهای نیز بازتاب گستردهای پیدا کند و برخی کلیپهای مربوط به مهمانی امت احمد در سالهای گذشته بیش از ۲۰۰ میلیون بار دیده شده است.
وی اضافه کرد: شبکههای مختلف صداوسیما از جمله شبکههای یک، دو، سه، خبر، قرآن، افق، کودک و آموزش نیز در سالهای گذشته بخشهایی از این برنامه را به صورت زنده پوشش دادند و تصویر وحدت و همدلی مردم کردستان را به سراسر کشور منتقل کردند.
حضور داوطلبانه ۱۱ استان در مهمانی امت احمد
حجتالاسلام رازیانی از اعلام آمادگی گروههای مردمی ۱۱ استان کشور برای حضور در برنامه امسال خبر داد و گفت: این گروهها به صورت داوطلبانه و با ظرفیتهای خود در بخشهایی همچون غرفهداری، پذیرایی، فعالیتهای فرهنگی و اجرای برنامههای هنری مشارکت خواهند کرد.
وی افزود: از خراسان جنوبی تا شیراز و از کرمانشاه و همدان تا تهران، البرز و سایر استانها گروههایی برای حضور در مهمانی امت احمد اعلام آمادگی کردهاند و حضور آنها میتواند مفهوم امت بودن این برنامه را بیش از گذشته به نمایش بگذارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان همچنین از پیشبینی غرفههایی با محور مقاومت و غزه خبر داد و گفت: امسال نیز گروههایی از فلسطین، لبنان، سوریه و عراق و فعالان برخی دیگر از کشورهای اسلامی در قالب غرفه غزه و مقاومت حضور خواهند داشت.
استقبال مردم از مشارکت، فراتر از ظرفیت موجود است
رازیانی با اشاره به استقبال گسترده گروههای مردمی برای برپایی غرفهها اظهار کرد: درخواست برای ایجاد غرفههای پذیرایی، فرهنگی، قرآنی، جوانی جمعیت و فعالیتهای اجتماعی بیش از ظرفیت موجود در مسیر برگزاری برنامه است.
وی افزود: امروز مسئله اصلی، تأمین غرفه نیست، بلکه تلاش برای غنیتر شدن محتوای برنامه و افزایش اثرگذاری آن است.
حجتالاسلام رازیانی حضور گروههای مردمی شهرستانهای مختلف استان را نیز از ظرفیتهای مهم این برنامه دانست و گفت: از بانه، مریوان، سروآباد و دیگر شهرستانها گروههای مختلف مردمی در این برنامه مشارکت دارند؛ این گروهها شامل کانونهای فرهنگی تبلیغی، تشکلهای قرآنی، گروههای جهادی، سمنها و دیگر مجموعههای مردمی هستند.
امت احمد متعلق به یک دستگاه نیست
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با تأکید بر اینکه این برنامه متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی نیست، اظهار کرد: ما هیچگاه تلاش نکردهایم این برنامه را به نام سازمان تبلیغات اسلامی ثبت کنیم، چرا که معتقدیم این کار متعلق به مردم و در نهایت متعلق به حضرت رسول اکرم (ص) است.
وی افزود: در مسیر برگزاری برنامه حتی نام و نشان سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان متولی اصلی در بخشهای مختلف مطرح نشده تا همه دستگاهها و مجموعهها احساس کنند این برنامه متعلق به خودشان است و با انگیزه بیشتری در آن مشارکت کنند.
رازیانی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که همه ظرفیتهای موجود، چه ظرفیت سازمان تبلیغات و چه توان سایر دستگاهها، در اختیار گروههای مردمی قرار گیرد و بدون اینکه مجموعهای درصدد دیده شدن باشد، بیشترین پشتیبانی از مردم انجام شود.
بیش از ۲۰ جلسه برای آسیبشناسی و ارتقای برنامه
وی با اشاره به فرایند برنامهریزی برای چهارمین دوره مهمانی امت احمد گفت: برای بررسی مشکلات و نواقص سالهای گذشته و ارتقای کیفیت برنامه، بیش از ۲۰ جلسه نقد، بررسی و گفتوگو برگزار شده است.
رازیانی ادامه داد: تلاش شده است بر اساس تجربه سالهای گذشته، مشکلات شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی شود تا امسال نیز بتوانیم خدمتی در شأن حضرت رسول اکرم (ص) ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه مهمانی امت احمد باید برای همه اقشار جذاب باشد، گفت: تفاوت این برنامه با جشنهای ولادت در مساجد یا مراسمهای مولودیخوانی این است که مخاطب آن یک قشر خاص نیست و مردم با سلایق، سنین و گرایشهای مختلف در آن حضور دارند.
برنامهای برای همه سلیقهها و نسلها
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: تلاش شده است تنوع برنامهها به گونهای باشد که هر فرد دستکم یک برنامه متناسب با علاقه خود پیدا کند و از حضور در این مراسم خاطرهای زیبا داشته باشد.
وی گفت: اجرای آیینها و برنامههای سنتی مناطق کردنشین، مولودیخوانی، برنامههای هنری و موسیقی سنتی متناسب با شأن مراسم، اجرای هنرمندان جوان، برنامههای ویژه کودکان و فعالیتهای متنوع فرهنگی و اجتماعی از جمله بخشهای پیشبینی شده برای مهمانی امت احمد است.
رازیانی تأکید کرد: هدف این است که هر گروه سنی و هر طیفی از مردم، برنامهای متناسب با علاقه خود در این رویداد پیدا کند و ارتباط خود را با این فضای معنوی و فرهنگی برقرار سازد.
وی در ادامه بر ضرورت همراهی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: استانداری، فرمانداریها، شهرداری، صداوسیما، شرکتهای خدماترسان، دستگاههای فرهنگی، انتظامی و امدادی و سایر مجموعهها باید ظرفیتهای خود را برای پشتیبانی از جریانهای مردمی به میدان بیاورند.
رازیانی تأمین نان و اقلام مورد نیاز غرفههای پذیرایی، خودروهای یخچالدار، خدمات بهداشتی، سرویسهای بهداشتی سیار، جمعآوری پسماند، روشنایی، تبلیغات محیطی، زیرساخت پخش زنده، تأمین برق غرفهها و استیج، خدمات امدادی و آمبولانس را از جمله نیازهای مهم برنامه برشمرد.
وی همچنین خواستار هماهنگی با مساجد واقع در مسیر مراسم شد و گفت: با توجه به حضور گسترده مردم و مهمانان، لازم است مساجد مسیر برای ارائه خدمات مورد نیاز به شهروندان و مهمانان آمادگی داشته باشند.
جوانان و دانشجویان تضمینکنندگان آینده برنامه
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان حضور جوانان و دانشجویان را یکی از نیازهای مهم مهمانی امت احمد دانست و اظهار کرد: حضور نسل جوان برای تداوم و آینده این حرکت فرهنگی اهمیت زیادی دارد.
وی افزود: انتظار نداریم همه جوانان صرفاً در بخش پذیرایی حضور داشته باشند، بلکه میتوانند در حوزههای فرهنگی، انتظامات، اجرای برنامهها، فعالیتهای اجتماعی و دیگر بخشهای این رویداد مشارکت کنند.
حجتالاسلام رازیانی در پایان گفت: این سفره به نام حضرت رسول اکرم (ص) گسترده شده و امیدواریم با برکت وجود پیامبر رحمت، این حرکت مردمی در سالهای آینده نیز با قوت و گستردگی بیشتری ادامه پیدا کند و همه ما بتوانیم سهم خود را در ترویج سیره نبوی، وحدت اسلامی و فرهنگ محبت و مودت ادا کنیم.
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