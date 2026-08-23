به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت هفته دولت، ۸۵ پروژه با مجموع اعتبار ۱۵ هزار و ۱۲۴ میلیارد ریال در شهرستان لاهیجان به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: از مجموع طرحهای آماده بهرهبرداری، ۷۳ پروژه در بخش دولتی و ۱۲ پروژه در بخش خصوصی اجرا شده و در حوزههای مختلف عمرانی، زیرساختی، اقتصادی، تولیدی و خدماتی قرار دارند.
فرماندار لاهیجان با اشاره به ظرفیت اشتغالزایی این پروژهها گفت: با بهرهبرداری از طرحهای هفته دولت، در مجموع برای ۶۳۶ نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد که ۵۵۹ مورد آن موقت و ۷۷ مورد نیز اشتغال دائم است.
مسچیان ادامه داد: در حوزه انرژی ۲۲ پروژه با هدف تقویت و توسعه زیرساختهای انرژی شهرستان، در حوزه صنعت و اشتغال نیز ۱۰ پروژه با رویکرد حمایت از تولید، سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی به بهرهبرداری میرسد.
وی بیان کرد: همچنین ۴۲ پروژه در حوزه عمران شهری و روستایی با هدف توسعه زیرساختهای عمومی، بهسازی و ارتقای خدمات عمرانی در مناطق شهری و روستایی اجرا شده است.
فرماندار لاهیجان اضافه کرد: در بخش کشاورزی نیز ۲ پروژه، در حوزه آموزش ۲ پروژه و در حوزه فناوری اطلاعات نیز ۲ پروژه با هدف توسعه زیرساختهای ارتباطی و خدمات فناورانه آماده بهرهبرداری است.
مسچیان با بیان اینکه اجرای این پروژهها در راستای توسعه متوازن شهرستان انجام شده است، خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این مجموعه طرحها بیانگر تداوم روند توسعه و عمران لاهیجان بوده و با هدف تقویت زیرساختها، توسعه مناطق شهری و روستایی، حمایت از تولید و اشتغال و ارتقای سطح خدمات عمومی به مردم اجرا شده است.
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