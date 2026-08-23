همگامی ۳۵۰ پزشک گیلانی با کمیته امداد برای حمایت از ایتام و نیازمندان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی جلالی‌پور ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها با بیان اینکه گسترش فعالیت‌های خیرخواهانه می‌تواند در کاهش آلام اقشار کم‌برخوردار جامعه مؤثر باشد، اظهار کرد: هر فردی متناسب با تخصص و جایگاه اجتماعی خود می‌تواند در مسیر حمایت از نیازمندان نقش‌آفرینی کند و با هم‌افزایی و همدلی می‌توان دامنه خدمات به این اقشار را گسترش داد.

وی ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به جامعه هدف را یکی از مأموریت‌های مهم کمیته امداد دانست و افزود: در این راستا با استفاده از ظرفیت جامعه پزشکی و همراهی فعالان این حوزه در عرصه خیر و احسان، خدمات متنوعی به مددجویان تحت حمایت ارائه می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به همکاری مراکز مختلف پزشکی با این نهاد گفت: ۶ مرکز تصویربرداری شامل مراکز رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن، پزشکی هسته‌ای و ام‌آرآی و همچنین ۲ مرکز فیزیوتراپی و توانبخشی با کمیته امداد استان قرارداد همکاری دارند.

جلالی‌پور ادامه داد: ۱۷ داروخانه در سراسر گیلان نیز با کمیته امداد همکاری می‌کنند و ۱۸ آزمایشگاه، ۱۴ بیمارستان دولتی، یک درمانگاه و ۱۶ مرکز عینک‌سازی، ادیومتری و تأمین کالا و تجهیزات پزشکی نیز طرف قرارداد این نهاد هستند.

وی با تشریح بخشی از حمایت‌های درمانی کمیته امداد از مددجویان تحت پوشش بیان کرد: هزینه‌هایی از جمله فرانشیز، صورت‌حساب‌های بیمارستانی، فرانشیز خدمات آزمایشگاهی و تصویربرداری، مابه‌التفاوت قیمت دارو، هزینه‌های جانبی بیماران خاص و هزینه نگهداری در منزل بیمارانی که تحت پوشش بیمه پایه نیستند، از طریق خدمات بیمه مکمل به مددجویان پرداخت می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد گیلان تصریح کرد: ۲۲۲ هزار و ۹۹۰ نفر از مددجویان تحت حمایت از خدمات بیمه مکمل این نهاد بهره‌مند هستند.

جلالی‌پور همچنین از همکاری ۳۵۰ پزشک با کمیته امداد گیلان در قالب طرح حمایت از ایتام و فرزندان محسنین خبر داد و گفت: این پزشکان حامی و نیکوکار علاوه بر پرداخت کمک‌های نقدی مستمر ماهانه، خدماتی همچون ویزیت، جراحی و دندانپزشکی رایگان به ایتام و فرزندان محسنین ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و کمیته امداد در زمینه ارائه خدمات درمانی و بهداشتی خاطرنشان کرد: در چارچوب این تفاهم‌نامه و با همکاری مراکز و شبکه‌های بهداشت، طرح‌های غربالگری چشم‌پزشکی، دندانپزشکی، سرطان پستان، بهداشت زنان و سلامت روان و اجتماعی برای مددجویان اجرا می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد گیلان افزود: برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و دوره‌های مشترک آموزشی در زمینه بهداشت و سلامت نیز برای مددجویان تحت حمایت به صورت رایگان برگزار خواهد شد.