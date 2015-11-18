وقوع انفجار در حومه شمالی پاریس/ فرانسه بار دیگر میدان جنگ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در محل درگیری پلیس فرانسه با افراطوین در محله سنت دنیس (سن دونی) در حومه شمالی پاریس صدای چندین انفجار شنیده شده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس از شنیده شدن دست کم هفت صدای انفجار خبر داده است.

این در حالی است که پلیس از ساکنان این منطقه خواسته تا به هیچ وجه از منازل خود خارج نشوند.

پلیس فرانسه در ادامه حملات خود به مراکز تجمع افراطیون به منطقه سنت دنیس (سن دونی) پاریس حمله کرده است. در این حمله گویا میان نیروهای پلیس و افراطیون تیراندازی رخ داده که در نتیجه آن دست کم دو نفر کشته و چند نیروی پلیس نیز زخمی شده اند. این درگیری از ساعت ۴:۳۰ صبح آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

فرانس ۲۴ اعلام کرده که هدف اصلی در این حمله نفوذ به آپارتمانی است که گفته می شود «عبدالحمید عبُد» مغز متفکر حملات پاریس، در آن حضور دارد.

الجزیره نیز با انتشار این خبر از تبادل آتش سنگین میان نیروهای پلیس و ساکنان منطقه سنت دنیس که در حومه شمالی پاریس قرار دارد خبر داده است.

گویا در این حمله دو مظنون بازداشت شده اند.

پلیس فرانسه از روز دوشنبه در واکنش به حملات جمعه شب پاریس، حمله به مراکز تجمع گروه های افراطی را آغاز کرده و در همین رابطه در برخی از محله های پاریس جستجوی خانه به خانه انجام می شود.