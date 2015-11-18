خبرگزاری مهر- گروه استانها- حجت الاسلام سید حکمت هاشمی پور*: هر ساله پیاده روی اربعین با فرا رسیدن ایام محرم جلوه ای تازه می گیرد و شور و صفای غیر قابل وصفی دلهای دوستداران حسینی را در بر می گیرد. در حدیثی از امام صادق (ع) روایت است که فرمودند: "هر كس يك بيت شعر درباره‌ى حادثه‌ عاشورا بگويد و كسانى را با آن بيت شعر بگرياند، خداوند بهشت را بر او واجب خواهد كرد". اگر بخواهیم نگاهی تحلیلی به این روایت داشته باشیم شاید این موضوع به ذهن متبادر شود که اهمیت تبلیغ و روشنگری واقعه عاشورا چه کار با عظمتی است. در این میان اربعین حسینی میعاد گاهی است که بزرگترین تجمع در این سالهاست، فرصتی است که به تبلیغ فلسفه عاشورا می پردازد. همان طور که در فیلم ها و خبرهای مختلف مشاهده شده است حتی از کشورهایی که انتظار نمی رفت به این حرکت عظیم پا نهاده اند.

امام صادق (ع) فرمودند:" کسی که از منزلش بیرون آید و قصدش زیارت قبر حضرت حسین بن علی(ع) باشد. اگر پیاده رود، خدواند منان به هر قدمی که بر می دارد یک حسنه برایش نوشته و یک گناه از او محو می فرماید". اگر به این حدیث دقت کنیم در ثوابی که شرکت در این حرکت عظیم فرهنگی-شیعی در باطن خود دارد نشان از اهمیت و جایگاه آن نزد ائمه اطهار است. اساساً اهمیت اربعین در زنده نگهداشتن نهضت حسینی و انتشار در کنار تبلیغ این نهضت در امتداد واقعه کربلا است، که در کنار این تبلیغ وانتشار این فرهنگ عاشورایی در باطن گسترش مبارزه با ظلم و استکبار را به همراه دارد.

بهجت العرفا آیت‌الله محمدتقی بهجت فومنی درباره نقش پیاده‌روی روز اربعین می‌گوید: روایت دارد که امام زمان(عج) که ظهور فرمود، پنج ندا می‌کند به اهل عالم، اَلا یا اَهلَ العالَم اِنَّ جَدِی الحُسَین قَتَلُوهُ عَطشاناً، اَلا یا اَهلَ العالَم اِنَّ جَدِی الحُسَین سحقوه عدوانا،… امام زمان خودش را به واسطه امام حسین(ع) به همه عالم معرفی می‌کنند … بنابراین در آن زمان باید همه مردم عالم، حسین(ع) را شناخته باشند… اما الان هنوز همه مردم عالم، حسین(ع) را نمی‌شناسند و این تقصیر ماست، چون ما برای سیدالشهدا(ع) طوری فریاد نزدیم که همه عالم صدای ما را بشنود، پیاده‌روی اربعین بهترین فرصت برای معرفی حسین(ع) به عالم است.

همانطور که سال قبل مشاهده شد، رسانه های غربی(و وابسته به آن) که کوچکترین حرکت را با بیشترین سرعت انتشار می دادند، از انتشار این واقعه بزرگ و حرکت عظیم مردم در دنیا چشم پوشانیدند. شاید دلیلی که در پس این سانسور خبری دنبال می شد این است که اگر پیام عدالت خواهی و آزادگی واقعه کربلا تبلیغ شود، همانند مغناطیس هر دلی را به سمت خود جذب می کند.

راهپیمایی اربعین جلوه ای از زمینه سازی ظهور است که به خودی خود دنیا را در بر خواهد گرفت و شیعیان و محبان امام حسین(ع) باید در انتشار صحنه های این پیام فرهنگی – شیعی نهایت تلاش را انجام دهند.

*مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه آزاد یاسوج