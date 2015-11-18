مريم هاشمی مدال طلای خود را به رهبر معظم انقلاب تقديم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ مريم هاشمي که امروز چهارشنبه مدال طلاي ساندا در ووشوي قهرماني جهان در اندونزي را از آن خود کرد، اين مدال طلا را با انتشار بيانيه اي به رهبر معظم انقلاب اسلامي تقديم کرد.



در متن اين بيانيه آماده است:

در آستانه هفته بسيج به عنوان يک پاسدار و خواهر بسيجي در سنگر ورزش براي کشورم جنگيدم و مدال طلاي مسابقات قهرماني جهان را به دست آوردم.

با تمام وجود جنگيدم تا پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران را در حضور نمايندگان ۸۲ کشور در شهر جاکارتاي اندونزي به اهتزاز در آورم و اين افتخار و مدال را به رهبر عظيم الشان انقلاب اسلامي تقديم مي کنم تا به دشمنان ثابت کنيم ما همواره پيرو خط امام و ولايت هستيم.

اميدوارم اين مدال مورد قبول رهبر انقلاب قرار بگيرد.