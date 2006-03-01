به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" به نقل از فايننشال تايمز، سازمان اوپك در گزارش ماهانه خود به ادعاهاي اخير جورج بوش رييس جمهور آمريكا مبني بر بي‌ثبات بودن كشورهاي توليد كننده نفت، پاسخ داده است.

بر اساس اين گزارش، بوش در اظهارات اخير خود خواستار كاهش وابستگي آمريكا به نفت وارداتي از كشورهاي اوپك شده بود، زيرا از ديدگاه وي اعضاي اين سازمان از ثبات سياسي برخوردار نيستند.

سازمان اوپك در اين گزارش آورده است: آمريكا و ديگر كشورهاي بزرگ مصرف كننده نفت خام در رابطه با انرژي سياست‌هايي را دنبال مي‌كنند كه تهديد كننده امنيت انرژي جهاني هستند.

اين گزارش حاكي است، در حالي كه بوش خواهان كاهش وابستگي به نفت شده است، اوپك معتقد است كاهش مصرف نفت نهايتا موجب كاهش توان كشورهاي توليد كننده براي سرمايه‌گذاري‌هاي ميليارد دلاري در زمينه افزايش توليد و عدم توان پاسخگويي به تقاضاي فزاينده نفت خواهد شد.

اوپك كه 40 درصد نفت جهان را تامين مي‌كند همچنين در پاسخ به ادعاي بوش براي كاهش 75 درصدي واردات نفت آمريكا از خاورميانه تا سال 2020 اعلام كرد: ادعاي آمريكا براي كاهش واردات نفت از منطقه خاورميانه،‌ غيرواقعي و غيرقابل تحقق است.

اوپك مي‌افزايد،‌ از آنجا كه كشورهاي نفت‌خيز منطقه خاورميانه بخش اعظم نفت و گاز جهان را در اختيار دارند، كاهش وابستگي جهان به انرژي اين منطقه قابل تحقق نخواهد بود.

در گزارش ياد شده آمده است، سياست‌هاي دولت‌هاي مصرف كننده انرژي در زمينه كاهش وابستگي به نفت،‌ بيشترين آسيب را به بازار نفت وارد ساخته است و اين سياست‌ها موجب تشديد بي‌ثباتي‌هاي بازار انرژي گرديده است.

اوپك معتقد است تنها راه تضمين امنيت انرژي جهان، ثبات بخشيدن به تقاضاي نفت است و در صورتي‌كه آمريكا خواهان شكستن اين چرخه است، نهايتا به امنيت عرضه و تقاضاي انرژي ضربه خواهد زد.