اختصاص بودجه برای نگهداری تونل شیرین سو ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مانی فر عصر چهارشنبه در نشست منطقه ای مدیران راهداری استانهای زنجان، البرز، همدان، مازندران، گیلان، مرکزی که با حضور علی ناوی مدیرکل دفتر تجهیزات ماشین آلات راهداری کشور در اداره راه و شهرسازی قزوین برگزار شد اظهارداشت: با همه مشکلات مالی و اعتباری که در حوزه راه داریم اما خوشبختانه با وجود انسان هایی پرتلاش، دلسوز و وظیفه شناس شاهد ارائه خدمات خوبی به مردم هستیم.

کتاب راهداران درآستانه چاپ وانتشار

مانی فر افزود:برای تقدیر از خدمات راهداران بزودی مجموعه خاطرات راهداران استان قزوین بصورت کتاب چاپ و منتشر می شود که در هفته راهداری از آن رونمایی خواهد شد.

وی گفت: نشست های منطقه ای مدیران راهداری می تواند به طرح و حل مسائل اسای در این حوزه کمک کند و با جمع بندی دیدگاههای کارشناسی به نتایج بهتری منجر شود.

مانی فر بیان کرد: در جلسات مدیران استانی باید موضوعات کلان مطرح شود تا بتوانیم به یک نتیجه مناسب برسیم و با تبادل تجربیات خود راهکارهایی عملی برای خدمت بهتر به مردم ارائه کنیم.

وی تصریح کرد: با برگزاری دوره های آموزشی به طور مستمر و تقویت توانمندی راهداران می توان فعالیت حرفه ای این گروه را محقق کرد.

اعزام مدیران و راهداران فعال به خارج از کشور

مانی فر یادآورشد: با اعزام مدیران و راهداران موفق به خارج از کشور می توان ضمن بازدید میدانی از فعالیتهای راهداری شاخص دنیا میزان بازدهی در این حوزه را افزایش داد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین بیان کرد: در اختصاص اعتبارات راه سازی و ایمنی راهها پیشنهاد می شود علاوه بر طول راهها به میزان تردد هم به عنوان یک عامل مهم توجه کرد.

وی افزود: آزادراه قزوین به کرج به عنوان یکی از محورهای پرتردد با عبور روزانه ۲۰۰ هزار خودرو در مواقع عادی و ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار خودرو در تعطیلات و مناسبتها از راههای ملی است که باید اعتبارات بیشتری داشته باشد تا بتوانیم با انجام روکش آسفالت، نصب علائم و تعمیر ونگهداری بموقع نسبت به ایمن سازی آن اقدام کنیم و حجم تردد لازم است در بودجه مورد توجه قرار گیرد.

مانی فر گفت:فرهنگ رانندگی اجازه نمی دهد تا از حاشیه راهها بتوانیم برای مواقع اضطراری و بروز سوانح استفاده کنیم در حالی که در شرایط ترددد بالا نیازمند یک مسیر حتی خاکی در کنار جاده اصلی هستیم تا اعزام خودروهای امدادی تسریع شود.

وی بیان کرد: در شناسایی نقاط پرحادثه لازم است برای ایجاد راه اضطراری هم پیشینی لازم صورت گیرد تا در زمان بروز حوادث خدمت رسانی تسهیل شود.

اعتبار ویزه برای نگهداری تونل شیرین سو

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین اظهارداشت:تونل شیرین سو پس ازپایان دوران تضمین یک ساله در حال حاضر در محدوده استان باید تحت مدیریت قرار گیرد که برای نگهداری مناسب آن نیازمند اعتبار لازم هستیم.

وی افزود: نگهداری تاسیسات این تونل به صورت مستمر هزینه دارد و اعتبارات استان جوابگو نیست لذا انتظار داریم ردیف اعتباری ویژه ای برای تعمیر و نگهداری این تونل اختصاص داده شود تا بتوانیم در نگهداری آن موفق عمل کنیم.