یادواره شهید زین الدین و ۶۰۰۰ شهید قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین یادواره سردار سرلشگر شهید مهدی زین الدین، سرداران و ۶ هزار شهید استان قم شامگاه چهارشنبه با حضور مسئولان، علما و اساتید حوزه، بسیجیان و خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در مجتمع امام خمینی(ره) قم برگزار شد.

این مراسم با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت آیت الله العظمی نوری همدانی آغاز شد و پس از آن سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنرانی کرد.

شعر خوانی، مدیحه سرایی، و نیز سخنرانی سردار غلامرضا احمدی فرمانده سپاه استان قم از دیگر برنامه‌ها در این یادواره بود.

آیت الله علیرضا اعرافی امام جمعه قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حرم حضرت معصومه(س) و امام جمعه قم، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، سید مرتضی سقاییان نژاد شهردار قم، رضا سیار فرماندار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قم در این مراسم حضور داشتند.

سید جواد هاشمی مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان، حمید رضا دژاکام مدیرکل آموزش و پرورش قم و جمعی از خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران از دیگر حاضرین در یادواره شهید زین الدین و ۶ هزار شهید استان قم بودند.