به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی شامگاه چهارشنبه در مراسم بیست و دومین یادواره سردار شهید مهدی زین الدین، سرداران و ۶ هزار شهید استان قم که در مجتمع امام خمینی(ره) قم برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی، ما را از گورستان جهل مدرن به میدان آگاهی و عرصه بیداری هدایت کرد و نیز طعم شیرین استقلال، آزادی و کرامت انسانی را به امت اسلامی چشاند.
وی گفت: امام خمینی(ره) سرچمه اقتدار ملت ایران و دیگر ملتهای مسلمان شدند و ما امروز گوش به فرمان پیشوایمان هستیم که با دستهای جانباز خود بیرق هدایت این نهضت را بردوش گرفته و در سختترین دوران و شدیدترین توطئهها برای ملت ایران و جهان اسلام هویت و منزلت و شخصیتی شایسته به همراه آوردند.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: مقام معظم رهبری با الهامهای پیامبر گونهاشان، حکمتهای علی گونه و اندیشههای حسینی و نیز روحی عاشورایی یک تنه به همراه ملت در مقابل صف فشرده قدرتهای بیبدیل تاریخ بشر که میخواهند منشور فسق و ظلم را در جهان به جای عدالت تحمیل کنند ایستاده است.
شهدا منشأ کرامت و اقتدار ما هستند
وی با بیان اینکه اکنون گرد هم آمدیم تا از فداکاریها، دلاوریها، جان بازیها و حماسههای پرشکوه مردانی سخن بگوییم که برای ما سرنوشتی روشن را در مسیر تاریخ رقم زدند، گفت: این شهیدان و اسطورههایی چون شهید زین الدین منشأ کرامت و اقتدار ما تا ابد هستند.
سردار سلامی با اشاره به اینکه حماسههای شهید زین الدین ما را به یاد شهیدان عاشورای سال ۶۱ هجری میاندازد، تصریح کرد: شهید زین الدین زینت دین بود و این زینت هرگز از خاطره ملت رخت بر نخواهد بست.
وی گفت: در تاریخ هر ملتی مردانی هستند که برای آنان آبرو واستقلال به ارمغان میآورند؛ شهیدان ما و مردانی چون شهید زین الدین برای ما اینگونه بودهاند.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران عنوان کرد: بدون داشتن مردانی مانند زینالدین که در دامن مادر و پدری با ایمان رشد کرده و از مکتب اهل بیت(ع) درس جهاد آموخته باشند، نمیتوان از کشور در برابر استکبار دفاع کرد.
وی با بیان اینکه شهید زین الدین اسطوره صبر و شکیبایی در سختترین صحنههای نبرد بود؛ همیشه آرامش خود را حفظ میکرد و در صحنههای سخت از نزدیکترین انسانها به میدان نبرد بود، گفت: زین الدین کسی بود که همواره نماز اول وقت میخواند و رزمندگان تحت فرمانش را به عبودیت در نیمه شب تشویق میکرد.
سلامی افزود: این قهرمانان از تاریخ صدر اسلام آموخته بودند که اسلام با مقاومت از مسیر جهاد و شهادت توفیقات بزرگی را به دست آورده است و اسلام را کسانی پیش بردند که با منطق جهاد در مقابل منافقان و کفار ایستادند.
سنگر به سنگر با دشمن خواهیم جنگید
وی با بیان اینکه دشمن هرگز ما را رها نمیکند، گفت: به لبخند هیچ مشرک و منافقی نباید اتکا کرد یا باید با آنها جنگید و آنها را شکست داد و یا از دین خود دست بکشیم که هرگز چنین نخواهد شد و سنگر به سنگر با آنها خواهیم جنگید.
جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه شهدا به ما یاد دادند که باید در مقابل دشمن ایستادگی کرد، افزود: کودتاهای نظامی آنها و تحریمهای اقتصادیشان، تهاجمهای فرهنگی و فتنههای داخلی، انزوا بخشیهای داخلی و عملیات جنگ روانی و رسانهای دشمن همه بیاثر بوده است.
وی با اشاره به اینکه دشمن ما نتوانست از چهار جنگ در سالهای گذشته نجات یابد و امروز بیش از هر زمان کابوس امنیت رژِیم صهیونیست را رنج میدهد، گفت: آمریکاییها میخواستند کشورهای اسلامی را از نو معماری کرده و ارزشهای آمریکایی و غربی را بر جهان اسلام حاکم کنند اما عکس این حالت اتفاق افتاده است.
اسلامی تصریح کرد: تا چند سال پیش نیروی قدرتمندی در عراق نداشتیم که در برابر آمریکا بایستد اما امروز نیرویی در عراق است که قویتر از ارتش عراق در مقابل دشمن میایستند. حزب الله نیرومند و فلسطین زنده است.
آمریکاییها در ترسیم نقشه راه خود برای نوسازی خاورمیانه شکست خوردند
وی با بیان اینکه آمریکاییها در ترسیم نقشه راه خود برای نوسازی خاورمیانه شکست خوردند، ابراز داشت: آمریکا روزی محور اصلی تحولات منطقه بود اما امروز به یک بازیگر عادی تبدیل شده است و از شکوه امپراطوری آن دیگر خبری نیست.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: امروز از سد سیاستهای مخرب و ویرانگر غرب و شرکای منطقهای آنان عبور کرده و آرزوهای باطل آنها را روی زمین دفن کردهایم و در حرکتشان متوقف کرده و هزینه ماندن آنها را در منطقه بالا بردهایم.
وی با اشاره به اینکه امروز اروپا در شوک امنیتی رفته است، اظهار داشت: آنها زمانی که از تکفیریها دفاع کردند باید فکر اینجا را میکردند که روزی این جریان دروازههای امنیتی خودشان را هم میشکافد و در سرزمینشان ناامنی ایجاد میکند.
سردار سلامی اظهار داشت: پس از مذاکرات هستهای مقام معظم رهبری به دلیل شناخت عمیقی که نسبت به دشمن دارند هشدار دادند که از نفوذ دشمن غافل نشوید و باید در برابر دشمن ایستادگی کنید.
وی گفت: امروز ما قدرتمندیم؛ نه فقط از لحاظ تسلیحات سخت افزاری و موشک و پدافندها بلکه به مدد توسعه ظرفیتهایی که انقلاب اسلامی در عالم به عنوان مکملهای دفاعی ایجاد کرده است، ما به جهان اسلام متصل هستیم؛ فرزندان ما باید در میدانهای دیگر کشورها بجنگند تا از امنیت و ناموس ملت دفاع کنند.
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