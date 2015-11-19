به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا احمدی شامگاه چهارشنبه در بیست و دومین یادواره سردار سرلشکر پاسدار شهید مهدی زین‌الدین و ۶ هزار شهید استان قم که با حضور سردار حسین سلامی، مسئولان و علما در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: از مسئولان استان به ویژه ائمه جمعه سپاسگذاریم چرا که زنده بودن یاد و خاطره شهدا هم در اقدامات تجسمی و هم عملی در این استان به صورت ویژه پیگیری و متفاوت تر از دیگر نقاط کشور است.

وی با بیان اینکه شهید زین الدین از اسوه‌ها و علمداران سرشناس دوران دفاع مقدس بوده است، گفت: امروز دفاع از ارزش‌های انقلاب گویای زنده بودن راه شهیدان است.

فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) افزود: باید از کسانی که علم و بیرق ادامه راه شهدا را بر دوش دارند تشکر کرد.

وی تصریح کرد: در طول تاریخ بعد از ائمه معصوم(ع) شاید با این عظمتی که در این ۳۵ سال از شهدا تکریم می‌شود آن هم به صورت عملی نمونه کمی داشته‌ایم.

سردار احمدی گفت: شهدای مدافع حرم نشان دادند راه و رسم مردانی چون شهید زین الدین زنده است و آتش و حرارت دفاع از ولایت که در سینه شهدای ما موج می‌زند امروز در بین جوانان و ملت ما نیز وجود دارد.