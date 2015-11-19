  1. استانها
  2. قم
۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۹:۱۵

فرمانده سپاه قم:

دفاع از ارزش‌های انقلاب نشان دهنده زنده بودن راه شهیدان است

دفاع از ارزش‌های انقلاب نشان دهنده زنده بودن راه شهیدان است

قم - فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) با بیان اینکه دفاع از ارزش‌های انقلاب نشان دهنده زنده بودن راه شهیدان است، گفت: شهدای مدافع حرم نشان دادند راه و رسم مردانی چون شهید زین الدین زنده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا احمدی شامگاه چهارشنبه در بیست و دومین یادواره سردار سرلشکر پاسدار شهید مهدی زین‌الدین و ۶ هزار شهید استان قم که با حضور سردار حسین سلامی، مسئولان و علما در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: از مسئولان استان به ویژه ائمه جمعه سپاسگذاریم چرا که زنده بودن یاد و خاطره شهدا هم در اقدامات تجسمی و هم عملی در این استان به صورت ویژه پیگیری و متفاوت تر از دیگر نقاط کشور است.

وی با بیان اینکه شهید زین الدین از اسوه‌ها و علمداران سرشناس دوران دفاع مقدس بوده است، گفت: امروز دفاع از ارزش‌های انقلاب گویای زنده بودن راه شهیدان است.

فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) افزود: باید از کسانی که علم و بیرق ادامه راه شهدا را بر دوش دارند تشکر کرد.

وی تصریح کرد: در طول تاریخ بعد از ائمه معصوم(ع) شاید با این عظمتی که در این ۳۵ سال از شهدا تکریم می‌شود آن هم به صورت عملی نمونه کمی داشته‌ایم.

سردار احمدی گفت: شهدای مدافع حرم نشان دادند راه و رسم مردانی چون شهید زین الدین زنده است و آتش و حرارت دفاع از ولایت که در سینه شهدای ما موج می‌زند امروز در بین جوانان و ملت ما نیز وجود دارد.

کد مطلب 2972031

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها