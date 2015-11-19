نبود داور ومربی شمشیربازی درخراسان شمالی به این رشته زیان زده است

به گزارش خبرنگار مهر، رشته شمشیربازی از جمله رشته هایی است که امکانات و تجهیزات آن در سراسر کشور برای ورزشکاران این رشته مهیا نیست و همواره با کمبودها و مشکلاتی مواجه بوده است.

رییس هیئت شمشیر بازی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در باره وضعیت این رشته ورزشی در استان اظهار کرد: درحال حاضر بازیکنان در سالنی که حداقل استانداردهای کشوری را ندارد، مشغول به تمرین هستند و آقایان در اسلحه فلوره و بانوان درهر سه اسلحه فعالیت دارند.

مجید فرهادی تصریح کرد: شمشیر بازی خراسان شمالی، دارای یک مربی آقا و خانم است و داوران آن به صورت تجربی به داوری می پردازند و به دلیل این کمبود، فعالیت هیئت در رده سنی پایه همچنان باقی مانده است.

وی افزود: فعالیت در رده سنی پایه سبب شده با کمبود مربی و داور در استان مواجه شویم.

فرهادی اظهار کرد: گرچه رفع این مشکل با استفاده و دعوت از مربیان سایر استان‌ها قابل حل است؛ اما متاسفانه به دلیل شرایط نامساعد مالی هیئت، این امکان نیز وجود ندارد.

وی با اشاره به پتانسیل بالای شمشیربازان خراسان شمالی اظهار داشت: به رغم مشکلات و کمبودهای موجود، در مردادماه امسال در اسلحه فلوره و در رده سنی نوجوانان مقام سوم تیمی کشور و پارسال در رده سنی نونهالان سه مقام نایب قهرمانی و دو مقام سومی را کسب کردیم.

فرهادی تصریح کرد: هیئت شمشیربازی در بهمن ماه مسابقات قهرمانی کشوری را در رده نوجوانان و جوانان در پیش دارد و منتخبین این مسابقات بر اساس آیتم‌هایی نظیرآمادگی، تکنیک و تاکتیک‌های فردی ارزیابی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، استان 917 هزار نفری خراسان شمالی دارای 45 هیئت ورزشی است که در حال حاضر 9 هیئت به صورت سرپرستی اداره می شود.