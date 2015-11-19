گورهای کلان سنگی پیش از تاریخ در نمین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی اردبیل، محمد علیزاده در جلسه بررسی این آثار کشف شده اضافه کرد: این گورهای کلان سنگی متعلق به دوران پیش از تاریخ در منطقه مرزی پیله چای در شمال این شهرستان کشف شده اند.

وی تصریح کرد: علاوه بر شناسایی گورهای مربوط به دوران پیش از تاریخ، ابزارهایی از جنس ابسیدین نیز در این منطقه به دست آمده است.

سرپرست هیئت باستان شناختی نمین اضافه کرد: بررسی های باستان شناختی ان شهرستان در شرق استان اردبیل با هدف تهیه و تکمیل نقشه باستان شناسی منطقه از ۱۴ آبان ماه شروع شده است.

به گفته وی فصل اول بررسی های باستان شناختی نمین به مدت یک ماه در نیمه شمالی این شهرستان به وسعت حدودی پنج هزار هکتار شامل بیش از ۴۰ روستا در بخش های عنبران و مناطق مرکزی صورت می گیرد.

علیزاده بیان داشت: مجوز بررسی و شناسایی باستان شناسی شمال شهرستان نمین که تا نیمه آذر ادامه می یابد، توسط رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده است.

وی این کاوش های فصل تازه ای در فعالیت های باستان شناسی منطقه ارزابی کرد و متذکر شد: سابقه انجام فعالیت های باستان شناختی در این مناطق به بررسی های دمورگان فرانسوی در اواخر قرن ۱۹ میلادی برمی گردد.