نقش معلمان در اشاعه فرهنگ بی بدیل است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جهان ظهر پنج شنبه و در خلال دیدار وزیر آموزش و پرورش با معلمان شاهرودی به میزبانی تالار شقایق های دانشگاه شاهرود، بیان داشت: استان سمنان رتبه نخست کشور از لحاظ توسعه متوازن آموزشی در دو سال روی کار آمدن دولت یازدهم و همچنین رتبه دوم کشوری در قبولی کنکور سراسری را با سه درصد رشد نسبت به سال گذشته، کسب کرده است که این مهم افتخاری بزرگ و حاصل تلاش های معلمان سراسر استان است.

وی افزود: همچنین آموزش و پرورش استان سمنان در سال جاری، رتبه نخست پوشش دوره ابتدایی و پیش دبستانی های کشور، رتبه نخست ارائه طرح های دانش آموزی به جشنواره خوارزمی و شهرستان شاهرود رتبه نخست باسوادی در گروه های هدف را در اختیار دارد که این موفقیت ها جز در سایه تلاش های معلمان دلسوز این دیار بدست نمی آمد.

دشمنان دنبال تفرقه بین معلمان و دولت بودند

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین با اشاره به مطالبات معلمان و همچنین لزوم تحقق شعار سال مورد تاکید مقام معظم رهبری، گفت: دشمنان در صدد بودند که به بهانه های اقتصادی ملت ما را در برابر دولت قرار دهند تا با مطالبات غیر متعارف بین مردم، معلمان و مسئولان و دلتمردان تفرقه بیاندازند که خوشبختانه با بصیرت مردم ایران اسلامی به این اهداف دست نیافتند.

جهان بیان داشت: امروزه خوشبختانه بهترین مردان بسیجی و عالمان در عرصه دیپلماسی به کار گرفته شدند تا در مقابل جهانیان با قدرت تعقل و ایمان، شکافی اساسی بر پیکر تحریم ها وارد کنند و در نهایت با حمایت مقام معظم رهبری، دولت، مردم و نمایندگان مجلس، برجام به فرجام رسید لذا دولت جمهوری اسلامی ایران از این پس می رود تا راه های پیشرفت و ترقی را طی کند.

وی ادامه داد: اما باید در نظر داشت، آنچه در این بین مورد مطالبه مقام معظم رهبری است و ایشان درباره آن ناخورسند هستند، عدم توجه به اقتصاد مقاومتی است لیکن از سوی مجموعه بزرگ خانواده آموزش و پرورش استان سمنان از وزیر آموزش و پرورش کابینه یازدهم می خواهیم تا با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به توانمندی های این دو دستگاه بزرگ، بحث اقتصاد مقاومتی را به طرحی جامع تبدیل سازند تا گامی موثر در رسیدن به مطالبات رهبری باشد.

رشد هر کشور در گرو آموزش و پرورش آن است

معاون استاندار سمنان و فرماندار شهرستان شاهرود نیز در این مراسم با بیان اینکه آموزش و پرورش سنگ بنای هر کشور و نظام سیاسی آن است، گفت: رشد و توسعه هر کشور در گرو قشر آموزش و پرورش آن است.

سید محمدرضا هاشمی همچنین با اشاره به تعریف شاهرود در کلام رهبری تحت عنوان شهر معلمان دین و اخلاق، بیان داشت: این شهرستان از پتانسیل ویژه علمی و آموزشی برخوردار است که وجود ۷۴رتبه زیر دوهزار، چهار رتبه زیر ۱۰۰، حضور در مرحله کشوری دو المپیاد فیزیک، حضور در المپیاد نانو، رتبه دوم کشور در فرش بافی هنرستان ها و ... در زمره موفقیت های سیستم آموزش و پرورش شاهرود قرار دارد.

وی افزود: همچنین ۱۴هزار دانش آموز در سال جدید در مقطع دبستان جذب شده اند که این آمار نشان دهنده جذب ۹۹.۵درصدی دانش آموزان شهرستان شاهرود است.

۹۰درصد نونهالان شاهرودی به پیش دبستانی ها جذب شدند

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان شاهرود، همچنین با اشاره به گوشه ای از موفقیت ها و اقدامات انجام شده در مجموعه آموزش و پرورش شهرستان، گفت: جذب ۹۰درصدی نونهالان شاهرودی به مراکز پیش دبستانی، اجرای طرح شهاب در ۹۰کلاس درسی و دو هزار و ۷۰۰دانش آموز، طرح مدیریت تعالی مدرسه در ۱۲مرکز تحصیلی، اجرای نظام دوره ای سه - سه دوره اول ابتدایی و دوم در ۱۲مدرسه شاهرود از دیگر اقدامات انجام شده در شهرستان است.

هاشمی افزود: همچنین طرح قرآنی در ۷۰مدرسه شاهرود منظور می شود و در کنار این موارد باید گفت، دانش آموزان شاهرودی موفق به اخذ رتبه نخست جشنواره ملاصدرای کشوری و رتبه نخست ملی در ارائه ابداعات به جشنواره خوارزمی شده اند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: موفقیت های کسب شده در مجموعه آموزش و پرورش شهرستان شاهرود قطعا مرهون زحمات معلمانی دلسوز است که سال های سال در این حوزه زحمت کشیده و هم اکنون ثمره این زحمات را به چشم می بینند.

تشکیل شورای آموزش و پرورش اقدامی سازنده بود

معاون استاندار سمنان همچنین تشکیل شورای آموزش و پرورش در شهرستان ها را اقدامی مثبت برای ارتقاء سطح کیفی آموزش در شهرستان ها خواند و گفت: جلسات این شورا در شاهرود به خوبی برگزار می شود.

هاشمی افزود: در شهرستان شاهرود برای نخستین بار به ابتکار فرمانداری، برگزاری جلسات شورای آموزش وپرورش شهرستان به جای فرمانداری در مدارس برگزار می شود تا مسئولان و اعضا بتوانند از نزدیک در جریان مشکلات مدارس قرار گیرند.

وی در خاتمه تصریح کرد: تصمیمات شورای آموزش و پرورش در شهرستان ها می تواند در نهایت به ارتقاء سطح کیفی آموزش و تربیت از طریق تصویب افزایش تجهیزات، نوسازی مدارس، فضاهای آموزشی، کیفیت آموزشی و ... شود.

دیدار و گفتگو با معلمان، دیدار با خانواده شهدا، بازدید از گلزار شهدای شاهرود و سخنرانی در تالار شقایق های دانشگاه شاهرود از جمله برنامه های سفر دو روزه وزیر آموزش و پروش به شاهرود بود.