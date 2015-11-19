سند تحول در نظام آموزشی آماده اجرا/ پیگیر پاداش بازنشستگان هستم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی در سفر دو روزه خود به شهرستان شاهرود، به میان معلمان، فرهنگیان و مسئولان استان سمنان که در تالار شقایق های دانشگاه این شهر به انتظار وی بودند رفت تا درباره سند تحول در نظام آموزش کشور، این چنین بگوید: «سند تحول آموزش کشور پس از ده سال تحقیق و بررسی و تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین تاکید مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه کشور قرار گرفته است و تا سال۹۹ یعنی سال پایان برنامه ششم توسعه ادامه خواهد یافت.»

وی که چشم انداز این سند تحول را بسیار خوب توصیف می کند، معتقد است اگر این سند مورد تصویب هیئت دولت و سپس مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، در اجرای چهارساله آن (همراه با برنامه ششم توسعه) دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت.

معلم مهمترین رکن سند تحول نظام آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش کابینه دولت تدبیر و امید اما در ادامه به تشریح سند تحول در نظام آموزش کشور پرداخت، فانی مدیریت، معلمان، برنامه درسی، منابع مالی، تجهیزات و فضاهای آموزشی و همچنین نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر پژوهش را شش رکن اساسی گنجانده شده در سند تحول نظام آموزشی کشور قلمداد کرد.

وی که چند دهه از زندگی خود را در لباس معلمی گذرانده است، وجود این شش رکن را برای توسعه نظام آموزشی کشور ضروری دانست و گفت: «مدیریت یکی از ارکان مهم تعلیم و تعلم است و باید از سطوح آموزشگاهی، منطقه ای، شهرستانی، استانی و کشوری به صورت لایه لایه و با برنامه ریزی پیگیری شود.»

وزیر آموزش و پرورش اما دومین رکن از میان ارکان شش گانه سند نظام تحول در آموزش و پرورش را معلمان دانست و گفت: اگر پنج رکن دیگر در نظام آموزشی کشور کاستی داشته باشند خلل در نظام آموزشی وارد می شود ولی اصل این سیستم از بین نمی رود اما اگر معلمان نباشند، می بایست مجموعه آموزش کشور را تعطیل کرد که این امر نشان دهنده اهمیت معلمان به عنوان رکن اساسی نظام تحول در آموزش و پرورش هستند.

فانی اما اشاره ای هم به یک میلیون معلم فعال و ۷۰۰هزار معلم بازنشسته در مجموعه آموزش و پرورش داشت و وزراتخانه متبوع خود را بزرگترین و پرسرمایه ترین دستگاه دولت خواند و در دفاع از سیستم مدیریت خود، بیان داشت: در هیچ دستگاهی به اندازه آموزش و پرورش فرزندان جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی چنین توجهی را ندیده اند چرا که امروز ۱۴هزار فرزند شهید در لباس معلمی به جامعه خدمت می کنند.

پژوهش اساس تعلیم و تربیت است

معلم روزهای ابتدایی انقلاب در کلاس های روستایی کردستان و وزیر امروز آموزش و پرورش اما درباره ارکان دیگر سند تحول در نظام آموزش کشور معتقد است: برنامه ریزی درسی سومین رکنی بوده که در سند تحول نظام آموزش کشور مد نظر ما قرار دارد، دانش آموزان و همکاران فرهنگی که در کلاس درس حضور دارند می بایست از یک راهنمای عملی و علمی یکسان برخوردار باشند تا بتوانند در راستای هدایت به اهداف آموزش عالی دست یابند.

فانی اما تجهیزات و امکانات آموزشی را نیز مد نظر داشت و دراین باره معتقد است منابع مالی آموزشی نیز یکی از ارکان آموزش و پرورش هستند که بدون آنها نمی توان اقدامات مفیدی در دستور کار قرار داد و در نهایت فضاهای آموزشی به عنوان پنجمین رکن سند تحول آموزش کشور قرار دارد که مدارس، خانه های معلم، اردوگاه ها و کانون های فرهنگی آموزشی را شامل می شوند و باید به آنها نگاهی ویژه داشت.

وزیر ۶۱ساله کابینه یازدهم که دو کارت زرد را نیز از خانه ملت دریافت کرده است، ادامه داد: پژوهش زیر ساخت تعلیم و تربیت است و به همین خاطر، مقوله پژوهش در زمره ششمین رکن سند تحول در نظام آموزش و پرورش کشور قرار دارد که امیدواریم با تصویب و اجرای آن به ارتقاء این شش رکن اساسی دست پیدا کنیم.

مطالبات معلمان را به خوبی می دانم

وزیر آموزش و پرورش که پیش از سخنرانی خود به دقت مطالبات معلمان شاهرودی را در دفتر شخصی اش می نوشت در ادامه به پاسخگویی درباره موضوعات مطروحه در این نشست پرداخت.

فانی در ابتدا از مجموعه آموزش و پرورش شاهرود و استان سمنان به واسطه کسب رتبه دوم پذیرش دانشجوی دانشگاه های دولتی کشور پس از استان یزد، تقدیر و تشکر کرد و کیفیت بالای آموزش در استان را مرهون زحمات معلمان این خطه دانست و در ادامه گفت: از اختلاف فاحش موجود در دریافتی بازنشستگاه قبل و بعد از سال۸۶ آگاه هستیم و برای رفع این معضل همه تلاش خود را خواهیم کرد.

فانی که خطاب به معلمان بازنشسته استان سمنان سخن می گفت، درباره تفاوت در دریافتی حقوق و مزایای بازنشستگان آموزش و پرورش این چنین توضیح داد: همه شما می دانید که با بازنشسته شدن، پرونده تان از آموزش و پرورش بیرون رفته و سر از کانون بازنشستگاه کشوری در می آورد اما با این حال پیگیر حقوق و مزایای شما هستیم تا بتوانیم دریافتی تان را حدالامکان برابر سازیم.

پاداش بازنشستگی پرداخت می شود

عدم پرداخت پاداش بازنشستگان نیمه دوم سال۹۳، تا کنون اما دومین موضوعی بود که آقای وزیر به آن اشاره کرد؛ این مهم نه تنها در زمره مطالبات معلمان بازنشسته شاهرودی بلکه در سطح ملی نیز مطرح است.

فانی با وعده رفع مشکل عدم دریافت کامل پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش، گفت: بازنشستگانی که از نیمه دوم سال۹۳ تا کنون تنها ۲۰درصد پاداش خود را دریافت کرده اند، در آینده نزدیک مطالبات خود را دریافت می کنند؛ در همه جلسات طی سه، چهار روز از هفته و یا در حاشیه جلسات دولت و یا نشست هایی با مسئول سازمان مدیریت کشور این موضوع را مطرح می کنم و به مسئولان ذی صلاح تذکر می دهم تا روند پرداخت این مطالبات به زودی انجام شود.

وی اما به بخشنامه تدریس شش ساعت در هفته مدیران و معاونان مدارس هم اشاره کرد، آن را دارای دو حسن بزرگ دانست و در دفاع از این بخشنامه و در اظهار نظری جالب، این چنین توضیح داد: دو حسن بزرگ در تدریس معاونان و مدیران وجود دارد که حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز بوده است و آن هم تقویت نظام آموزشی کشور با توجه به کمبود نیروی انسانی است و دیگری این است که مدیران و معاونان تدریس را برای خود تکرار می کنند تا نحوه آن را فراموش نکنند.

فرزندان فرهنگی دراولویت استخدام

وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی اما به برخی دیگر از مطالبات معلمان شاهرودی این گونه پاسخ داد: درباره استخدام فرزندان فرهنگی باید گفت در آخرین استخدام وزارتخانه، که در شهریورماه قبل انجام شد، فرزندان کارکنان در اولویت استخدام بودند اما همراه دیگران آزمون استخدامی را نیز شرکت داشتند.

فانی درباره ادامه تحصیل کارکنان نیز معتقد است سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخشنامه حق تحصیل تنها در یک مقطع درسی برای کارکنان دولت را صادر کرده است اما با تلاش های فراوان این مهم درباره کارکنان آموزش و پرورش به واسطه اهمیت به روز بودن دانش معلمان مورد استثناء قرار گرفت و معلمان در این راه مشکلی ندارند.

وی اما در پاسخ به مطالبه معلمان شاهرودی درباره ساخت پردیس ویژه معلمان این شهرستان، گفت: باید در این باره مطالعات و تحقیقات کارشناسی را انجام دهم اگر شاهرود به لحاظ تعداد دانشجو پتانسیل ایجاد پردیس دانشگاهی تربیت معلم را داشت قطعا این مهم صورت خواهد گرفت اما تا آن موقع دانشگاه تربیت معلم در سمنان خواهد بود.

وزیر آموز و پرورش دولت روحانی اما درباره بهبود مدارس فرسوده خواستار کمک شورای آموزش و پرورش شهرستان ها به ریاست فرمانداران شد و بیان داشت: هر میزان که این شورا در شهرستان ها بتواند برای پروژه های بافت فرسوده مدارس اعتبار در نظر بگیرد به همان میزان آموزش و پرورش نیز سهم خود را از اعتبارات ملی به میان می آورد.

بیمه طلایی نخستین خواسته معلمان

پیش از سخنان وزیر آموزش و پرورش اما نمایندگان بازنشستگاه، معلمان دوره های ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم به نمایندگی از معلمان به بیان مطالبات اقشار فرهنگی پرداختند.

بیمه طلایی نخستین موردی بود که توسط صداقت رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شاهرود مطرح شد؛ وی که عینک خود را به جای چشم این بار در دستان خود می دید خطاب به فانی، گفت: آقای وزیر بیمه طلایی مان اصلا طلایی نیست چرا که برای همین عینک موجود در دستان من مجبور به پرداخت ۷۰درصد هزینه شده ام و این مهم درباره بسیاری از موارد پزشکی صدق می کند.

این معلم بازنشسته در ادامه گفت: ما حاضریم ماهانه به جای ۲۰هزار تومان، ۳۰، ۴۰ یا حتی ۵۰هزار تومان از حقوقمان کم کنید اما خدمات بیمه ای مناسب و واقعا طلایی به ما ارائه دهید تا در زمان کهن سالی به دردمان بخورد اما این تنها مطالبه معلمان نیست بلکه مشکلات اقتصادی، تبعیض در دریافت حقوق بین بازنشستگاه سال۸۶ و به بعد، عدم پرداخت پاداش بازنشستگان و استخدام فرزندانمان را نیز مورد عنایت قرار دهید.

حق بیمه معلمان ایثار گر درج نمی شود

ابراهیمی، دیگر نماینده معلمان نیز با اشاره به پاره ای از مشکلات معلمان شاهرودی گفت: کتب درسی هر سال تغییر می کنند و معلمان برای به روز شدن می بایست در دوره های ضمن خدمت برای ارتقاء آگاهی های خود شرکت کنند اما متاسفانه معلمان برای این دوره ها هزینه پرداخت می کنند که این مقوله اصلا عاقلانه نیست.

وی معتقد است، بیمه طلایی، بازنشستگی، بخشنامه ادامه تحصیل معلمان در دو مقطع تحصیلی، تدریس مدیران و معاونان، رتبه بندی، توسعه پردیس دانشگاهی شاهرود و ... می تواند در زمره مطالبات قشر فرهنگی شرق استان سمنان باشد که قطعا عنایت به این موارد در ارتقاء سطح کاری معلمان تاثیر دارد.

ابراهیمی اما در ادامه گفت: حق بیمه ایثارگران معلم چندی است درج نمی شود و این بهره مندی آنها از مزایای بیمه را دشوار کرده است همچنین عدم احتساب حضور در جبهه های حق علیه باطل برای معلمان، عدم دریافت حق التدریس در سه ماهه نخست سال۹۴، اخذ هزینه برای دوره های ضمن خدمت و توجه به معیشت معلمان در مقایسه با ادارات دیگر در زمره مشکلات معلمان شرق استان سمنان است.

گفتنی است حضور در گلزار شهدای شاهرود، دیدار با خانواده شهیدان نظریه، خرید کتاب و بازدید از خانه معلم جدیدالتاسیس شاهرود در زمره برنامه های سفر وزیر آموزش و پرورش به شاهرود است.