به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی ظهر پنج‌شنبه و در خلال دیدار وزیر آموزش‌وپرورش با معلمان شهرستان شاهرود و شرق استان سمنان در تالار شقایق‌های دانشگاه شاهرود، بابیان اینکه متاسفانه برخی از صاحبان تریبون با سخنان خود تمام‌وقت و انرژی مسئولان را می‌گیرند، بیان داشت: در جریان تصویب برجام بسیاری از همین افراد، کشور را برخلاف تذکر مقام معظم رهبری دو قطبی کردند و پاسخ ما به آنها این بود که شما چه نسخه ای برای برجام تجویز می کنید که اینگونه ایراد می گیرید.

وی با یادآوری اینکه امروزه کشور با مشکلات عدیده اقتصادی روبرو است، افزود: این عده باید بدانند که با رشد اقتصادی منفی ۰.۷ درصد نمی‌توان از رکود خارج شد و انتظار اشتغال‌زایی داشت همچنین با بستن درب کشور به روی جهانیان هیچ دولتی نمی‌تواند مملکت را اداره کند.

دولت باید با جهانیان تعامل داشته باشد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بابیان اینکه دولت باید با جهانیان تعامل داشته باشد، گفت: برخی تریبون در دست گرفته اند، به شهرهای مختلف سفر می کنند و مدام چوب لای چرخ دولت می گذارند و در این حال چند جوان نا آگاه را نیز با خود همراه می کنند و همه وقت و انرژی دولتمردان را می گیرند.

جلالی افزود: دولتیان با این مقوله دیگر چگونه می توانند بر روی مسائل کلان کشوری تمرکز کنند، ما امروزه باید تعامل در کنار اساس کار کشور که اقتصاد است داشته باشیم.

وی همچنین با یادآوری اینکه در شاهرود و طی سخنرانی شخصی، چندی پیش ما و بقیه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تصویب برجام محکوم شدیم، بیان داشت: اما پاسخ بنده به این افراد این است که مگر بهترین تعاریف از وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی، سازوکار سیاست خارجی دولت و دستگاه دیپلماسی کشور توسط مقام معظم رهبری صورت نگرفت لیکن شما خود را بالاتر از سخنان ایشان می دانید؟

اقتصاد اساس اداره کشور است

عضو فراکسیون اصولگرای مجلس شواری اسلامی با بیان اینکه اقتصاد امروز اساس کشور است، گفت: باید از رکود خارج شویم و تلاش کنیم تا چرخ اقتصاد بچرخد، امروزه کشوری به نام کره جنوبی که هم مساحت با استان سمنان است دارای دو هزار و ۲۷میلیارد دلار ذخیره صندوق ارزی است این مطالعات که آن ها چه کردند باید امروز مورد توجه باشد نه مسالهای پیش پا افتاده.

جلالی با بیان اینکه برخی افراد همیشه ذهن مسئولان را با سخنرانی های تند مغشوش می کنند، ابراز داشت: همین افرادی که مدام سخنان درشت می گویند، از دولت انتظار رشد اقتصادی دارند اما باید بدانند که رهبری با دلسوزی تمام سال۹۴ را به نام همدلی و همزبانی بین مردم و دولت نامگذاری کردند لیکن این به چه معناست؟

وی ادامه داد: این افراد اگر داعیه دار حمایت از رهبری هستند باید بدانند مقام معظم رهبری بهترین تعاریف و حمایات خود را از تیم مذاکره کننده داشتند ولی باز هم این افراد بالاتر از نظر رهبری و بر خلاف تاکیدات ایشان، جامعه را دوقطبی کردند.

معلم نقش اساسی در ارتقاء فرهنگ جامعه دارد

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه فرهنگیان نقش موثری در ارتقاء جامعه دارند، گفت: معلمان در راه فرهنگ سازی، بار اصلی انقلاب اسلامی ایران را بر دوش داشته و دارند و هر کجا که ما در جریان انقلاب کم آوردیم، به سوی فرهنگیان و دانش آموزان دست دراز کردیم.

جلالی همچنین ضمن تقدیر از دولت یازدهم به واسطه توجه به آموزش و پرورش ابراز داشت: یکی از اقدامات مثبت دولت یازدهم درباره آموزش و پرورش انتخاب فانی به عنوان وزیر این وزارتخانه بود چرا که وی فردی دارای اندایشه است و همچنین از کلاس درس تک تک مراحل آموزش و پرورش را طی کرده تا امروز بر راس سیستم آموزشی کشور قرار دارد.

وی افزود: در کنار اقدامات خوب دولت یازدهم اما معلمان پیرامون مسائل معیشتی و کاری خود دغدغه ها و مطالباتی را نیز مطرح می سازند که می طلبد دولت در راستای رفع و یا کاهش آن ها اهتمام ویژه ای داشته باشند.

مطالبات معلمان شاهرودی را می دانم

رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مطالبات معلمان شاهرود و میامی را می دانم، گفت: بسیاری از دانشجویان دانشگاه آموزش و پرورش را معلمان شاهرودی تشکیل می دهند که باید مسافت شاهرود، سمنان را همه روزه طی کنند لذا ساخت پردیس دانشگاهی برای معلمان شرق استان یکی از مطالبات این قشر است.

جلالی همچنین با بیان اینکه تبعیض همیشه مورد تاکید معلمان بوده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه این قشر زحمتکش جامعه همواره مطالبات معقولی داشته و هیچگاه زیاده خواهی نکرده اند اما از سوی دیگر باید در نظر گرفت که معلمان نباید به واسطه مشکلات اقتصادی احساس تحقیر در جامعه کنند.

وی بیان داشت: ارتقاء اردوگاه دانش آموزی بسطام، استخر میامی، مدارس فرسوده، مشکلات معلمان در روستاها و بخش های دور مانند بیارجمند، بازنشستگان و ... از دیگر مطالبات معلمان این خطه است.

حضور در گلزار شهدا، خرید کتاب از سرزمین کتاب شاهرود و دیدار با خانواده شهدا از دیگر برنامه های وزیر آموزش و پرورش در سفر یکروزه به شاهرود بوده است.

سفر دو روزه فانی به شاهرود امروز به پایان می رسد.