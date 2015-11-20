دانشجویان امید کشور در ایجاد تحول هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی مروی شامگاه پنج شنبه در اختتامیه هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق که در سالن همایش های برج سپهر مشهد برگزار شد با قدردانی از زحمات دست اندرکاران برگزاری این همایش اظهار کرد: این فضای علمی به صورت متعالی و در ارتباط با مسائل روز کشور فراهم شده است.

وی ادامه داد: اهمیت این کنفرانس از آنجا بیشتر می شود که نوآوری ها و ابتکارات در زمینه کسب وکار در صنعت برق در آن ارائه شده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برگزاری همایش با محوریت دانشجویان ارزشمند است، گفت: دانشجویان امیدهای آینده انقلاب هستند که می توانند در زمینه های متنوع کشور تحول ایجاد کنند.

وی به گذار اقتصاد از مرحله صنعتی به سمت اقتصاد اطلاعاتی و دیجیتالی است، گفت: تحقیقات نشان داده است در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵ میلیارد شئ مختلف به نت متصل می شود و همین امر اهمیت تحقیقات در این زمینه را دوچندان می کند.

مروی با بیان اینکه کمیسیون انرژی مجلس در بحث اشتغال به اصلاح قوانین و وضع قوانین جدید کسب و کار اهتمام خاص دارد، گفت: قانون رفع موانع تولید و تنظیم مقررات مالی دولت در حال اصلاح است.

وی ادامه داد: قانون حمایت از صنعت برق در کشور با محوریت انرژی های نو که ظرفیت های فراوانی در کشور دارد، مورد توجه نمایندگان مجلس است.