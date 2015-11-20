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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰

صبح امروز؛

رزمایش «الی بیت‌المقدس ۹۴» آغاز شد

رزمایش «الی بیت‌المقدس ۹۴» آغاز شد

رزمایش «الی بیت المقدس ۹۴» صبح امروز با حضور ۱۲۰ گردان در حوالی استان قم آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش «الی بیت المقدس۹۴» صبح امروز با حضور بیش از ۳۵ هزار بسیجی از گردانهای رزمی و گردانهای مردم‌پایه تهران بزرگ و استان‌های تهران، مرکزی، سمنان، البرز و قم در قالب ۱۲۰ گردان از گردانهای امام حسین و الی بیت‌المقدس آغاز شد.

در این رزمایش، سرلشگر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه، سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه و سردار محسن کاظمینی فرمانده سپاه محمدرسول الله (ص) تهران بزرگ حضور دارند.

تا ساعتی دیگر، سردار سرلشگر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در این رزمایش سخنرانی خواهد کرد.

کد مطلب 2972652

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