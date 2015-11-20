در نشست آتی اوپک چه خواهد گذشت؟

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «بلومبرگ»، دو تن از مسئولان اوپک که خواستند نامشان ذکر نشود، اعلام کردند: در جلسه ای که میان مقامات ارشد این سازمان برگزار شد، توافقی مبنی بر تغییر استراتژی این نهاد بین المللی برای جلسه پیش رو اوپک در ۴ دسامبر ( ۱۳ آذر ماه) صورت نخواهد گرفت و تولید نفت اوپک محدود نمی شود.

آنان افزودند: رسیدن بر سر توافق برای تعیین سهم عرضه نفت این سازمان در نشست آتی سخت خواهد بود، ضمن اینکه دستیابی به راهی که سود اوپک را در بازار افزایش دهد، دور از دسترس است.

بر همین اساس در جلسه ۴ دسامبر اوپک که در «وین» اتریش برگزار خواهد شد، تحولات بازار جهانی نفت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، ضمن اینکه ایران از اوپک درخواست کرده است که در برنامه عرضه نفت این سازمان جایی را برای افزایش سهم این کشور در نظر بگیرد.