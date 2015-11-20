به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بعد از موفقیت چشمگیر فیلم «ماموریت غیرممکن - ملت سرکش»، کمپانیهای پارامونت و اسکایدنس امیدوارند بتوانند کارشان با کریستوفر مککوآری نویسنده و کارگردان را ادامه دهند.
نمایندگان استودیوها و مککوآری در مورد این موضوع اظهار نظری نکردند اما چند منبع آگاه میگویند مذاکرات پیش رفته و دارد به بسته شدن قرارداد میرسد. یکی از افراد نزدیک به گروه ساخت فیلم هم گفته استودیو میخواهد مراحل تهیه فیلم را از ماه آگوست سال آینده آغاز کند.
در «ماموریت غیرممکن» ششم تام کروز بار دیگر نقش اصلی را ایفا خواهد کرد و استودیو همچنین این امکان را هم در نظر دارد که ربکا فرگوسن بار دیگر نقشش در فیلم «ملت سرکش» یعنی ایلسا فاوست را ایفا کند. کروز در حال حاضر مشغول فیلمبرداری «جک ریچر: هرگز برنگرد» در شهر نیوارولئانز است. بعد از موفقیت «ملت سرکش»، پارامونت این مسئله را کاملا عیان کرد که میخواهد برای تولید قسمت بعدی از مجموعه فیلمهای محبوب «ماموریت غیرممکن» به سرعت عمل کند و آن را سال آینده به مراحل تهیه برساند.
اگر مککوآری این قرارداد را ببندد، این نقطه عطف بزرگی برای این مجموعه خواهد بود که هرگز هیچ کارگردانی بیشتر از یک قسمت آن را نساخته است. مککوآری پروژههای بسیاری در دست ساخت دارد، اما پروژه بزرگی نیست که بخواهد جلوی کار کردن او برای «ماموریت غیرممکن ۶» و آغاز فیلمبرداری آن در تابستان ۲۰۱۶ را بگیرد.
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