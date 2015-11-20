رانندگان در محورهای خراسان شمالی با احتیاط برانند

محمد مشتری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به شرایط جوی امروز و بارش باران، محورهای بجنورد به اسفراین در گردنه اسدلی، مسیر جاجرم به شوقان و محور بجنورد به آشخانه در گردنه امین الله، مه‌آلود گزارش شده است.

وی از تمامی رانندگانی که از محورهای این استان تردد می کنند خواست تا به دلیل لغزندگی و مه آلود بودن جاده‌ها، با رعایت نکات ایمنی، سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی با خودروی جلویی حرکت کنند.

مشتری از رانندگان خواست تا تجهیزات ایمنی از قبیل زنجیر چرخ، چراغ مه شکن و دیگر لوازم ایمنی به همراه داشته باشند.

وی افزود: رانندگان قبل از حرکت، از طریق شماره ارتباطی ۰۵۸۳۲۲۶۱۰۰۰ مرکز مدیریت راههای استان و شماره ۱۴۱ مرکز مدیریت راه های کشور، از آخرین وضعیت مسیر تردد خود مطلع و با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به حرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی خراسان شمالی، هوای این استان هم اکنون نیمه ابری تا تمام ابری همراه با بارش پراکنده باران پیش بینی شده است.

بر اساس این گزارش همچنین هوای استان از اویل امشب تا صبح فردا در مناطقی از جنوب وشرق استان با بارش باران و احتمال بارش برف و وجود مه غلیظ، به خصوص در ارتفاعات و مناطق کوهستانی همراه خواهد بود.

لغزنده بودن جاده ها و محورهای مواصلاتی استان و همچنین آبگرفتگی معابر، از تبعات هوای امروز و فردای این استان گزارش شده است.