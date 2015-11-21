  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۳:۵۱

دولت آمریکا گروگانگیری در پایتخت مالی را محکوم کرد

دولت آمریکا گروگانگیری در پایتخت مالی را محکوم کرد

کاخ سفید با انتشار بیانیه ای حمله مسلحانه به هتل رادیسون در باماکو و گروگانگیری شماری از اتباع خارجی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی کاخ سفید، آمریکا حمله تروریستی روز گذشته به هتل رادیسون واقع در باماکو را محکوم کرد. در این اقدام تروریستی دست کم ۲۸ نفر از مهمانان و کارکنان این هتل کشته شدند.

در این بیانیه آمده است: به هماهنگی با مقامات آمریکایی مستقر در باماکو ادامه می دهیم تا از سلامت تمامی شهروندانمان در این شهر مطلع شویم. دولت آمریکا همچنین ضمن تسلیت به خانواده افراد کشته شده در این گروگان گیری اعلام کرد در کنار کشور مالی برای مقابله با تروریست ها می ایستد.

ساعتی پس از اتمام عملیات نجات گروگان ها در هتل رادیسون، گروه افراطی «المرابطون» مسئولیت این حمله تروریستی و گروگانگیری را بر عهده گرفته و اعلام کرد که با همکاری شبکه تروریستی «القاعده در مغرب اسلامی» این عملیات تروریستی را انجام داده است.

کد مطلب 2973113

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها