دولت آمریکا گروگانگیری در پایتخت مالی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی کاخ سفید، آمریکا حمله تروریستی روز گذشته به هتل رادیسون واقع در باماکو را محکوم کرد. در این اقدام تروریستی دست کم ۲۸ نفر از مهمانان و کارکنان این هتل کشته شدند.

در این بیانیه آمده است: به هماهنگی با مقامات آمریکایی مستقر در باماکو ادامه می دهیم تا از سلامت تمامی شهروندانمان در این شهر مطلع شویم. دولت آمریکا همچنین ضمن تسلیت به خانواده افراد کشته شده در این گروگان گیری اعلام کرد در کنار کشور مالی برای مقابله با تروریست ها می ایستد.

ساعتی پس از اتمام عملیات نجات گروگان ها در هتل رادیسون، گروه افراطی «المرابطون» مسئولیت این حمله تروریستی و گروگانگیری را بر عهده گرفته و اعلام کرد که با همکاری شبکه تروریستی «القاعده در مغرب اسلامی» این عملیات تروریستی را انجام داده است.