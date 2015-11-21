  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۴۳

کسری بودجه انگلیس رکورد زد

کسری بودجه انگلیس رکورد زد

کسری بودجه دولت انگلیس در ماه اکتبر به بیشترین رقم در ۶ سال اخیر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کسری بودجه دولت انگلیس در ماه گذشته میلادی یعنی اکتبر به بیشترین رقم در ۶ سال اخیر رسید.

براساس اعلام «جرج اسبورن» رئیس خزانه داری انگلیس، این رقم ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون پوند و معادل ۱۲.۵ میلیارد دلار است.

این در حالی است که رقم فعلی از سال ۲۰۰۹ میلادی به بعد به عنوان بیشترین رقم محسوب می شود و نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون پوند افزایش یافته است.

با افزایش کسری بودجه دولت انگلیس، رسیدن به اهداف مالی از پیش تعیین شده برای این کشور بسیار سخت شده است.

کد مطلب 2973311
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها