کسری بودجه انگلیس رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کسری بودجه دولت انگلیس در ماه گذشته میلادی یعنی اکتبر به بیشترین رقم در ۶ سال اخیر رسید.

براساس اعلام «جرج اسبورن» رئیس خزانه داری انگلیس، این رقم ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون پوند و معادل ۱۲.۵ میلیارد دلار است.

این در حالی است که رقم فعلی از سال ۲۰۰۹ میلادی به بعد به عنوان بیشترین رقم محسوب می شود و نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون پوند افزایش یافته است.

با افزایش کسری بودجه دولت انگلیس، رسیدن به اهداف مالی از پیش تعیین شده برای این کشور بسیار سخت شده است.