۱.۴ میلیون شیرازی واجد شرایط رای دادن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، زین العابدین نیک مرام عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شیراز با اشاره به آخرین وضعیت انتخاباتی شهرستان شیراز تاکید کرد: طبق آمار به دست آمده یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در شهرستان شیراز واجد شرایط رای دادن هستند.

وی ادامه داد: ۷۰۰ حوزه اخذ رای در شهرستان شیراز و ۱۰ هزار نفر نیز مامور اجرایی در انتخابات حضور دارند.

معاون سیاسی فرمانداری شیراز تاکید کرد: در ۹ دوره گذشته انتخابات، میانگین حضور مردم شیراز ۶۹.۳ درصد بوده که از میانگین ۶۶.۴ درصد کشور بیشتر بوده است.

نیک مرام با اشاره به اینکه از ۲۱ آذر ماه تا ۲۵ آذر هیئت های اجرایی راه اندازی خواهد شد، گفت: ۲۶ آذر ماه تا دوم بهمن ماه نیز ثبت نام کاندیداهای شهرستان شیراز آغاز می شود.

وی افزود: طی برنامه ریزی های انجام شده هیئت اجرایی انتخابات مجلس و خبرگان رهبری یکی شدند و شیراز نیز به عنوان مرکز انتخابات خبرگان رهبری استان فارس مشخص شده است.

معاون سیاسی فرمانداری شیراز تاکید کرد: شیراز سیاسی ترین شهر کشور است که این موضوع اهمیت انتخابات را صد چندان می کند و از طرفی شیراز به عنوان پایلوت انتخابات الکترونیکی معرفی شده است.