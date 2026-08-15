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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۸

پیش‌بینی ۷۱۱ میلیارد برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار لرستان

پیش‌بینی ۷۱۱ میلیارد برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل امور مالیاتی لرستان از پیش‌بینی ۷۱۱ میلیارد برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کرماجانی در سخنانی، اظهار داشت: در قالب طرح «نشان‌دار کردن مالیات» در سال ۱۴۰۵، بیش از ۷۱۱ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار استان پیش‌بینی شده است.

وی اظهار کرد: این اعتبارات برای اجرای ۵۵ پروژه ملی و استانی در حوزه‌های مختلف از جمله احداث و تکمیل مدارس، آموزش عالی، بهداشت و درمان، راه‌های روستایی، آب‌وفاضلاب، میراث‌فرهنگی و سایر زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی اختصاص‌یافته است.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان، افزود: از جمله پروژه‌های این طرح می‌توان به تکمیل و احداث مدارس در شهرستان‌های مختلف، توسعه دانشگاه آیت‌الله بروجردی، پروژه‌های بهداشتی و درمانی، راه‌های روستایی، تصفیه‌خانه فاضلاب کوهدشت، رفع تنش آبی الیگودرز و ساماندهی مجموعه تاریخی قلعه فلک‌الافلاک و دره خرم‌آباد اشاره کرد.

کرماجانی، تأکید کرد: در طرح نشان‌دار کردن مالیات، مؤدیان می‌توانند با انتخاب پروژه موردنظر خود، محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات پرداختی‌شان را مشخص کرده و به‌صورت مستقیم در توسعه و آبادانی لرستان مشارکت کنند.

وی تصریح کرد: این طرح گامی مؤثر در افزایش شفافیت، تقویت اعتماد عمومی و هدایت هدفمند درآمدهای مالیاتی به سمت پروژه‌های موردنیاز مردم است.

کد مطلب 6917571

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