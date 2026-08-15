کارهای عمرانی در استان ایلام متوقف نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر امروز در جمع اصحاب رسانه که در دانشگاه ایلام برگزار شد، با اشاره به تدوین سند توسعه عملیاتی استان، اظهار داشت: این سند با همراهی اساتید دانشگاه، نخبگان، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی تهیه شده و نگاهی به اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه و سند آموزش استان دارد و جلسات متعددی نیز برای نهاییسازی آن برگزار شده است.
وی با بیان اینکه استان ایلام از ظرفیتهای علمی و تخصصی بالایی برخوردار است، افزود: دانشکدههای کشاورزی، نفت و گاز و اقتصاد در استان وجود دارند و این ظرفیتها باید پای کار توسعه بیایند و برنامهای که در حال تدوین است، با بهرهگیری از توان دانشجویان و اساتید دانشگاه و همکاری دستگاههای اجرایی و رسانهها، به ریل اصلی توسعه استان تبدیل خواهد شد.
استاندار ایلام با اشاره به شرایط سخت کشور در ۲۲ ماه گذشته، تصریح کرد: بیش از ۱۴ ماه از این مدت، کشور درگیر جنگ بوده است اما با وجود تمام دشواریها، کارها و اقدامات توسعهای متوقف نشده و استان در همین مدت، پس از ۲۲ سال شاهد افتتاح دو مرز جدید بوده که تحولی بزرگ در حوزه اقتصادی و تجاری استان ایجاد کرده است.
کرمی با تأکید بر نقش نظارتی و بیبدیل رسانهها، گفت: رسانهها چشم بینا و پل ارتباطی میان واقعیتهای جامعه و مسئولان هستند و باید با نگاهی دقیق و منصفانه، عملکردها را روایت کنند و در این مسیر، همکاری رسانهها با دانشگاه و دستگاههای اجرایی میتواند به شفافیت و کارآمدی بیشتر کمک کند.
وی با اشاره به اینکه شناخت کافی از ظرفیتهای ملی و استانی وجود دارد، خاطرنشان کرد: سند توسعه عملیاتی استان با نگاه به ظرفیتهای موجود و اسناد بالادستی تدوین شده و قرار است با همکاری همه دستگاهها، به یک برنامه عملیاتی و اجرایی تبدیل شود که ریل اصلی حرکت استان را مشخص کند و از موازیکاری و پراکندهکاری جلوگیری نماید.
استاندار ایلام در پایان با تأکید بر لزوم وحدت و همدلی میان همه دستگاهها، دانشگاهیان و رسانهها، ابراز امیدواری کرد: با همراهی و همکاری یکپارچه، شاهد تحقق اهداف این سند و توسعه همهجانبه استان باشیم و گفت که جلسات ادامهدار برای نهاییسازی این برنامه، فردا شب نیز برگزار خواهد شد و انشالله با همکاری همه عزیزان، شاهد نتایج مطلوبی در این مسیر باشیم.
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