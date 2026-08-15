۱۰ شورای محله از ۱۳ شورای شهری سنقر تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یاور محمدی عصر شنبه در جلسه شورای راهبری مدیریت محله‌محور که با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: پس از ابلاغ دستورالعمل مدیریت محله‌محور، جلسات شهرستان با دستگاه‌های اجرایی برگزار و ساختار شورای راهبری و کمیته‌های تخصصی شکل گرفت.

وی افزود: کمیته‌های عمران و خدمات، بهداشت و درمان، امداد و نجات، امور فرهنگی و آموزشی، خدمات و حمایت معیشتی و مدیریت بحران در شهرستان تشکیل شده و از ظرفیت کارشناسان، نخبگان و افراد صاحب‌نظر در این کمیته‌ها استفاده می‌شود.

فرماندار سنقر و کلیایی با اشاره به نقش مساجد و پایگاه‌های مقاومت در اجرای این طرح، گفت: تلاش شده است از این ظرفیت‌ها برای شناسایی مسائل مناطق و جلب مشارکت مردم استفاده شود و اطلاعات جمعیتی و اجتماعی محلات نیز به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

محمدی تصریح کرد: شوراهای محله و روستا باید ماهیت سیاسی و جناحی نداشته باشند و زمینه مشارکت همه اقشار و گروه‌های اجتماعی در آنها فراهم شود. پس از تشکیل شوراها نیز شناسنامه هر محله و روستا شامل ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی، امکانات و مسائل منطقه تدوین خواهد شد.

وی ادامه داد: در شهر سنقر ۱۳ محله برای اجرای طرح پیش‌بینی شده که تاکنون شورای ۱۰ محله تشکیل شده و سه محله دیگر نیز در حال طی مراحل اجرایی است.

فرماندار سنقر و کلیایی از برنامه‌ریزی برای ایجاد دبیرخانه منسجم مدیریت محله‌محور خبر داد و افزود: ایجاد بانک اطلاعات مسائل و مشکلات، تدوین شناسنامه محلات و پیگیری مصوبات شورای راهبری از جمله برنامه‌های پیش‌رو است.

محمدی همچنین تدوین سند پنج‌ساله توسعه و تحول شهرستان با رویکرد محله‌محور را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: در این مسیر تلاش می‌شود ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دانشگاه، مردم و سایر مجموعه‌ها در قالب یک نقشه راه مشخص برای حل مسائل شهرستان به کار گرفته شود.

وی در ادامه نبود جایگاه حقوقی و ضمانت اجرایی مشخص برای شوراهای محله را از چالش‌های این طرح دانست و تأکید کرد: لازم است حدود اختیارات، جایگاه قانونی و ضمانت اجرای مصوبات این شوراها به‌صورت شفاف مشخص شود تا از تداخل وظایف آنها با شوراهای اسلامی شهر و سایر ساختارهای رسمی جلوگیری شود.