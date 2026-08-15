به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی عصر شنبه در جلسه شورای راهبری مدیریت محله‌محور که با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: پس از ابلاغ دستورالعمل تشکیل شوراهای محله‌محور، اجرای این طرح در شهرستان پاوه در دستور کار قرار گرفت و با وجود برخی چالش‌ها، اقدامات لازم در حال انجام است.

وی افزود: شهر پاوه با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و طولی بودن بافت آن به ۱۱ بلوک تقسیم شده و تاکنون جلسات متعددی با حضور مسئولان شهرستان و دهیاران برای اجرای بهتر این طرح برگزار شده است.

فرماندار پاوه تصریح کرد: مناطق کم‌برخوردار در اولویت اجرای طرح قرار گرفته‌اند و تاکنون فرآیند تشکیل شوراهای محله در چهار بلوک شهر پاوه نهایی شده و کمیته‌های مربوطه نیز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

الماسی ادامه داد: در شهرهای نودشه، بانه‌وره، نوسود و باینگان نیز متناسب با جمعیت و ساختار شهری، تقسیم‌بندی محلات انجام شده و فرآیند تشکیل شوراها در این مناطق در مراحل پایانی قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح در مناطق روستایی گفت: شهرستان پاوه دارای ۳۸ روستا است که در مرحله نخست، روستاهای پرجمعیت در اولویت قرار گرفتند و شوراهای محله‌محور در روستاهایی از جمله شمشیر، دشه و نوریاب تشکیل و فعالیت آنها آغاز شده است.

فرماندار پاوه خاطرنشان کرد: برخی روستاهای شهرستان به دلیل کاهش قابل توجه جمعیت در بخشی از سال، شرایط متفاوتی دارند که این مسئله روند اجرای طرح را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

الماسی گفت: در بخش شهری حدود شش محله باقی مانده و روند تشکیل شوراها در بخش روستایی نیز در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم طی یک ماه آینده جمع‌بندی نهایی انجام شود.

وی در پایان تأکید کرد: هدف از تشکیل شوراهای محله‌محور، استفاده از ظرفیت مردم و نخبگان محلی برای شناسایی، پیگیری و حل مسائل محلات و روستاهاست و امیدواریم با تکمیل این فرآیند، اقدامات مؤثرتری در شهرستان انجام شود.