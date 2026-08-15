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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۸

تشکیل شوراهای محله‌محور در مناطق کم‌برخوردار پاوه در اولویت است

تشکیل شوراهای محله‌محور در مناطق کم‌برخوردار پاوه در اولویت است

کرمانشاه - فرماندار پاوه از تشکیل شوراهای محله‌محور در بخش قابل توجهی از مناطق شهری و روستایی خبر داد و گفت: این طرح طی یک ماه آینده نهایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی عصر شنبه در جلسه شورای راهبری مدیریت محله‌محور که با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: پس از ابلاغ دستورالعمل تشکیل شوراهای محله‌محور، اجرای این طرح در شهرستان پاوه در دستور کار قرار گرفت و با وجود برخی چالش‌ها، اقدامات لازم در حال انجام است.

وی افزود: شهر پاوه با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و طولی بودن بافت آن به ۱۱ بلوک تقسیم شده و تاکنون جلسات متعددی با حضور مسئولان شهرستان و دهیاران برای اجرای بهتر این طرح برگزار شده است.

فرماندار پاوه تصریح کرد: مناطق کم‌برخوردار در اولویت اجرای طرح قرار گرفته‌اند و تاکنون فرآیند تشکیل شوراهای محله در چهار بلوک شهر پاوه نهایی شده و کمیته‌های مربوطه نیز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

الماسی ادامه داد: در شهرهای نودشه، بانه‌وره، نوسود و باینگان نیز متناسب با جمعیت و ساختار شهری، تقسیم‌بندی محلات انجام شده و فرآیند تشکیل شوراها در این مناطق در مراحل پایانی قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح در مناطق روستایی گفت: شهرستان پاوه دارای ۳۸ روستا است که در مرحله نخست، روستاهای پرجمعیت در اولویت قرار گرفتند و شوراهای محله‌محور در روستاهایی از جمله شمشیر، دشه و نوریاب تشکیل و فعالیت آنها آغاز شده است.

فرماندار پاوه خاطرنشان کرد: برخی روستاهای شهرستان به دلیل کاهش قابل توجه جمعیت در بخشی از سال، شرایط متفاوتی دارند که این مسئله روند اجرای طرح را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

الماسی گفت: در بخش شهری حدود شش محله باقی مانده و روند تشکیل شوراها در بخش روستایی نیز در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم طی یک ماه آینده جمع‌بندی نهایی انجام شود.

وی در پایان تأکید کرد: هدف از تشکیل شوراهای محله‌محور، استفاده از ظرفیت مردم و نخبگان محلی برای شناسایی، پیگیری و حل مسائل محلات و روستاهاست و امیدواریم با تکمیل این فرآیند، اقدامات مؤثرتری در شهرستان انجام شود.

کد مطلب 6917600

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