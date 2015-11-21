استان قزوین با عقلانیت و اعتدال باید مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی عصر شنبه در مراسم معارفه استاندار جدید قزوین که در سالن تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار شد اظهارداشت: استان قزوین با ویژگی های منحصر به فردی که دارد به حرکت فزاینده نیاز دارد تا به اهدافش دست یابد.



وی افزود: قزوین استان تاریخی با آثار باستانی، دشتی حاصلخیز، بیش از سه هزار واحد صنعتی با ۱۱۰ هزار کارگر و صنعتگر، ۱۳۰ هزار دانشجو و قابلیت های انسانی فراوانی است که اگر با عقلانیت و اعتدال از آن ها استفاده شود توسعه منطقه محقق می شود.

محمدی تصریح کرد: باید با بهره گیری از همه امکانات و ظرفیت ها برای شرایط پسا تحریم و پسا برجام برنامه داشته باشیم تا بتوانیم با ایجاد تحرک اقتصادی به اشتغال استان هم کمک کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین تصریح کرد: از استاندار جدید انتظار داریم از همه ظرفیت های قزوین برای رونق اقتصادی استفاده کنند تا توسعه استان شتاب گیرد.

وی یادآورشد: در برنامه ششم توسعه به مشارکت همه مردم نیازمندیم و امیدواریم با وحدت و همدلی مشکلات را پشت سر گذاشته و در مسیر تعالی گام برداریم.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: امیدواریم استاندار جدید مقدمات سفر ریاست جمهوری به استان را نیز فراهم کند تا مردم از دستاوردهای این سفر بهره مند شوند.

حاشیه مراسم: در این مراسم که با حضور بیش از هزار نفر از مسئولان، مدیران و نیز اصلاح طلبان و حامیان آنها برگزار شد، همتی استاندار جدید هنگام سخنرانی در چند نوبت با تشویق حضار روبرو شد.

همچنین در هنگام سخنرانی استاندار جدید شعارهای «روحانی، همتی، حمایتت می کنیم» شنیده شد که نشان می داد اصلاح طلبان از رفتن روزبه و انتصاب استاندار جدید خوشحالند.

فریدون همتی در هنگام سخنرانی بیش از دو بار به جای استان قزوین خطاب به مردم قم اشاره کرد که با تشویق حضار این اشتباه گوشزد شد و همتی که گویا در زمان سرپرستی استانداری قم به این نام عادت کرده قول داد دیگر به اشتباه نام قزوین را قم نگوید.

استقبال از این مراسم به حدی بود که بسیاری جایی برای نشستن پیدا نکردند و اطراف سالن ۸۰۰ نفری شهید رجایی محل ایستادن مدیران و مسئولان استان بود.

طبقه فوقانی سالن بیشتر در اختیار طرفداران دولت قرار گرفته بود که برخی اوقات ابراز احساسات می کردند.

به علت غیبت مرتضی روزبه استاندار سابق تعدادی از هدایا و دسته گل هایی که برای تقدیر از وی تدارک دیده شده بود فرصت اهداء پیدا نکرد.

به جای سخنرانی همه نمایندگان که معمولا در برخی مراسم متداول است و مجلس را برای شرکت کنندگان خسته کننده می کند این بار فقط رئیس مجمع نمایندگان به نمایندگی از نمایندگان استان سخنرانی کوتاهی کرد.

حضور گسترده خبرنگاران و عکاسان خبری هم در مراسم مشهود بود.