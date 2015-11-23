رضا بدیعی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطالبه ۵۰۰ میلیارد تومان شرکت فرودگاه های کشور از شرکت های هواپیمایی، گفت: با توجه به وضعیت نامناسب شرکت های هواپیمایی سعی شده تا حد زیادی در خصوص مطالبات با آن ها مدارا شود.

وی بیشترین مطالبات را از شرکت های هواپیمایی آسمان و ماهان ذکر کرد و افزود: شرکت های هواپیمایی به شکل دوره ای مطالبات خود را به فرودگاه ها پرداخت می کنند.

مدیرکل فرودگاه های فارس در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: پروژه های فرودگاه شیراز از لحاظ اعتبارات مشکلی ندارد و تمام نقدینگی مورد نیاز آن تامین شده است.

بدیعی فرد ادامه داد: اعتبارات جذب شده برای فرودگاه شیراز معادل ۲۰۰ میلیارد تومان است که ۹۷ میلیارد تومان آن مربوط به ساخت ترمینال خارجی فرودگاه است.

وی درباره پیشرفت پروژه ترمینال خارجی فرودگاه شیراز گفت: زمین این پروژه تحویل و مبلغ پیش قرارداد آن نیز پرداخت شده و هم اکنون عملیات کوبش ۳۷۰ شمع بتنی آن در حال انجام است.

مدیرکل فرودگاه های فارس اظهار کرد: بر اساس پیش بینی های انجام شده اتمام پروژه ترمینال خارجی فرودگاه شیراز حدود ۳۰ ماه به طول می انجامد.

بدیعی فرد یادآور شد: ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار نیز برای بهسازی ترمینال خارجی کنونی فرودگاه شیراز اختصاص یافته که این پروژه باید تا پایان سال به اتمام برسد.