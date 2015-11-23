محمدتقی ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش که نحوه رصد فرمانداری کرج بر فعالیت و حضور کاندیداهای انتخابات در محافل چگونه است، اظهار کرد: ستاد انتخابات این شهرستان کاملا بر این موضوع حساس است و حضور نامزدهای انتخاباتی در محافل را رصد کرده و نظارت لازم را دارد.

ایرانی در ادامه با تاکید بر اینکه نامزدهای انتخاباتی باید تابع قانون باشند، گفت: با نزدیک شدن به زمان انتخابات، فشردگی کار و التهاب و حساسیت در این زمینه بیشتر می شود.

وی به موضوع تبلیغات زودرس برخی نامزدهای انتخاباتی اشاره کرد و گفت: فرمانداری برای تمام نامزدهای انتخاباتی فایلی تهیه کرده است همه فعالیت های آنها رصد شده و در آن ثبت می شود تا در زمان قانونی در اختیار هیئت نظارت قرار گیرد.

فرماندار ویژه کرج تاکید کرد: در صورتی که در این زمینه اخلاق و قانون سرلوحه باشد در ادامه کار مشکلات کمتر خواهد شد.

وی در پایان با تاکید دوباره بر رعایت قانون، خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم انتخاباتی با کیفیت و سالم برگزار کنیم.