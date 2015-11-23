ضوابط واردات تایر و تیوپ تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران تغییر در ضوابط واردات تایر و تیوپ را اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: «بدینوسیله به آگاهی متقاضیان ثبت سفارش واردات تایر(لاستیک) و تیوپ دارنده گواهی فعالیت نمایندگی از مرکز امور اصناف و بازرگانان می رساند، تا اطلاع ثانوی انجام ثبت سفارش با ارایه مستندات مربوطه از جمله ارایه گواهی فعالیت نمایندگی، کارت بازرگانی مربوطه و با ارایه درخواست کتبی به دفتر مقررات واردات و صادرات براساس بخشنامه شماره ۹۴/۲۱۰/۵۲۳۳۲ مورخ ۹۴/۸/۲۴ قابل بررسی و اقدام است.»