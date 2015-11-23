تکریم و خدمتگزاری به مردم سرلوحه برنامه مسئولان قزوین باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین فریدون همتی روز دوشنبه در اولین روز کاری در جمع کارکنان و مدیران استانداری با تسلیت فرارسیدن ایام اربعین حسینی بیان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی و نظارتی باید در سایه تعامل و همکاری نزدیک و فراهم کردن مقدمات و شرایط لازم زمینه و بستر اعزام شهروندان و ساکنین استان را برای حضور و شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی که نشان از عظمت و شکوه فرهنگ علوی و حسینی است داشته باشند.

وی با تبریک هفته بسیج اظهار کرد:هرجا مشکل و مساله ای در کشوروجود داشته باشد با تکیه بر روحیه بسیجی می توان کارها را به پیش برد و روحیه بسیجی متعلق به کسانی است که به دنبال امتیازات و امکانات نیستند بلکه برای آنها تنها هدف مهم و مقدس است و بسیج از یادگاران امام راحل (ره) است که باید سعی کنیم با حفظ این روحیه از خوبان این عرصه عقب نمانیم.

استاندار تصریح کرد: تا زمانی که پرچم خدمت را در دست داریم باید درمسیر خدمت رسانی به مردم تلاش کنیم و در حال حاضر شرایط، موقعیت و امکانات کشور در مقایسه با دوره های گذشته متفاوت است و دولت تدبیر و امید شرایط سختی را سپری می کند.

وی افزود: در مدت شش سال خدمت در دیوان محاسبات عملکرد کل کشور را با قانون مطابقت می دادیم که دوران پر رونقی درکشور محسوب می شد. اما امروزه به دلیل تحریم نفت و فشارهای خارجی فروش روزانه نفت به زیر ۱ میلیون بشکه کاهش یافته و قیمت آن از۱۱۰ دلار به زیر ۴۵ دلار رسیده است که نوسان و آثاراین موضوع به خوبی خود را در فضای اقتصاد کشور نشان می دهد.

واگذاری کارها به مردم برای تقویت مشارکت عمومی

استاندار تصریح کرد: نیت همه دولت ها و مدیران در ادوار مختلف خدمت به مردم است اما شکل و ماهیت خدمت رسانی به امکانات و ظرفیتهای کشور بستگی دارد که باید به خوبی از این ظرفیت ها به عنوان امانت صیانت کنیم.

همتی یادآورشد: در شرایط فعلی با توجه به فشار و تنگناهای اقتصادی، دولت یازدهم در تلاش است تا حقوق و مزایای کارکنان و یارانه ها را پرداخت کند و اعتبارات و توان مالی خاصی برای تقویت و توسعه در بخش های مختلف را ندارد لذا باید به سمت جذب سرمایه گذاری حرکت کرد.

وی افزود: برای تحقق این روند باید کارها را به مردم واگذار کنیم زیرا ثروت اصلی و ملی درکشور، مردم هستند و دولت باید نقش سیاست گذاری، بسترسازی، هدایتگری و نظارت را برعهده گیرد و علی رغم شرایط سخت اقتصادی نباید از تلاش و کوشش و پیگیری امور مردم کاسته شود تا شرایط بهتری در آینده در کشور و استان فراهم شود.

استاندار گفت: خود را مدیون شهدا و ایثارگران می دانیم که جان خود را برای نظام و انقلاب فدا کردند و اگر نبودند با این شرایط روبرو نبودیم لذا خود را مدیون و بدهکار شهدا می دانیم و در استان هم با سردارانی چون شهیدان رجایی، بابایی، لشگری و سردار و علمدار آزادگان مرحوم حجت الاسلام ابوترابی و ۳هزار شهید سرافراز استانی افتخار می کنیم.

وی افزود: نیت ها را خالص کرده و رقابت های سیاسی را که برای جامعه و نظام لازم است در چارچوب اخلاق و اندیشه اسلامی به پیش ببریم و سعی نکنیم با حربه تهمت، تخریب و افتراء رقیب را از میدان بیرون برانیم و باور کنیم که خدمت گذاری فقط به اینکه طرفدار وزیر، استاندار، نماینده یا امام جمعه باشیم نیست.

استاندار با تاکید بر ارتقاء سطح معیشتی کارکنان در دستگاه های اجرایی تصریح کرد: کارکنان سازمان ها و ادارات با مسائل و مشکلات مواجه هستند که باید تلاش کنیم در این زمینه گشایشی ایجاد شود و عدالت را که از محورهای نظام اسلامی است در همه سطوح بویژه سازمان ها و ادارات اجرا کنیم.

وی بیان کرد: استانداری مرکز حاکمیت است و سایر دستگاههای دولتی با محوریت آن حرکت می کنند لذا باید روحیه خدمت رسانی به مردم را در سازمانها تقویت کنیم و آنها را به حرکت درآوریم.

خدمت به مردم و تکریم آنها رسالت مهم مسئولان استان است

همتی یادآورشد: برگزاری انتخابات، بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز و برنامه ریزی برای سفر ریاست جمهوری و هیئت همراه به استان از اولویت های استان است و در کنار آن باید جذب سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیتهای مردم را به صورت روزانه پیگیری کنیم و خدمت به مردم را اصل قرار بدهیم زیرا که پشتوانه اصلی نظام هستند که اگر رضایت مردم درجه ای هم ارتقا پیدا کند وظیفه خود را انجام داده ایم.

وی عنوان کرد: باید فضایی فراهم کنیم تا دولت به تعهدات و وعده های خود به مردم عمل کند و با شرایط ایجاد شده پس از توافق هسته ای در عرصه بین المللی امیدواریم شاهد دستاوردهای بهتری در آینده برای مردم باشیم.

استاندار افزود: با هدایت های رهبری و تلاش و کوشش دولت تدبیر و امید، تیم مذاکره کننده در این مذاکرات با صلابت وارد شد و باید باورکنیم درجهان امروز سیستم مذاکره و تعامل برد- برد است و همه کشورها منافع ملی خود را در نظر می گیرند که این مذاکرات به خوبی مدیریت و به سامان رسید و امیدواریم در مقام اجرا نیز با مشکل مواجه نشود تا آینده خوب و مطلوبی برای کشور و استان ها فراهم شود.

همتی تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی کارگزاران دولتند و باید تلاش کنند منشاء خدمت ارزنده ای برای مردم باشند و پیام استانداری به مدیران دستگاه ها، تکریم مردم است زیرا همه ما نوکر مردمیم و کسی چیزی بیشتر و بهتر از مردم ندارد چون از سر سفره مردم حقوق میگیریم لذا باید کار مردم را به سرعت و بدون وقفه و تاخیر انجام دهیم تا در سازمان ها و ادارات سرگردان نشوند.

استاندار بیان کرد: مدیران در اطلاع رسانی و بیان کارها و خدمات خود به مردم تلاش بیشتری کنند تا هم دستاوردها و زحمات کارگزاران و مسئولان منعکس شود و هم اعتماد مردم به نظام بیشتر شود که در سایه این اعتماد، امید مردم به آینده بیشتر خواهد شد تا نظام و دولتمردان را در پیگیری و تحقق اهداف کمک کنند.

همتی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید در شرایطی است که بحران ها را در دوران مختلف پشت سر گذاشته تا نشاط و شادابی انقلاب در میان مردم موج بزند و امیدواری به آینده را برای مردم ایجاد کند.

وی افزود: باید استان و استانداری را با عقل و خرد جمعی سامان دهیم تا در هدایت و راهبرد دستگاه ها و اولویت های استان به موفقیت برسیم و کارهای خوب به سرانجام برسد.

استاندار با تقدیر از خدمات مرتضی روزبه استاندار پیشین اظهارداشت: تغییر و تحولات مدیریتی امری طبعی است و در هر دوره ای وجود داشته است زیرا مسئولیت ها امانت و گذرا هستند که باید با یک نگاه ارزشی و اسلامی به گونه ای حرکت کنیم تا خدمت به مردم را اصل بدانیم.