استقبال آمریکا از همکاری کشورها در بازطراحی رآکتور اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت وزارت خارجه آمریکا به نقل از مارک تونر سخنگوی این وزارتخانه بیانیه ای درباره طراحی مجدد راکتور هسته ای اراک منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که آمریکا از همکاری های کشورهای طرف قرارداد توافق هسته ای برای بازطراحی راکتور هسته ای اراک استقبال می کند.

تونر می گوید سند مربوط به توافق کشورهای امضا کننده برجام برای طراحی تاسیسات هسته ای، گامی مهم در تکمیل این توافق به حساب می آید و ایران ثابت می کند که به تعهدات خود در این زمینه پایبند است.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه در صورت تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اجرای کامل برجام از سوی ایران، تحریم ها نیز به طور کامل برداشته خواهد شد.

این پروژه، راکتور اراک را به نحوی بازطراحی و بازسازی خواهد کرد که همه نگرانی ها در بحث اشاعه را مرتفع و از تبدیل پلوتونیوم به ماده شکافت پذیر سلاح اتمی جلوگیری کند.

سندی که به تازگی منتشر شد چارچوبی تعریف و تعیین می کند که طرفهای ذیربط طبق نقش محوله، این پروژه فنی را اجرا کنند.

طبق این سند آمریکا و کشورهای عضو قرارداد برجام از مراحل تجزیه و تحلیل طراحی سوخت بر اساس استانداردهای بین المللی اطمینان حاصل می کنند.

قرار است در این پروژه آمریکا و چین ریاست گروه اجرای طراحی مجدد راکتور هسته ای اراک را به عهده بگیرند.