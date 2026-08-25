به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن‌لهونی صبح سه‌شنبه در همایش بین‌المللی وحدت اسلامی در سنندج با تبریک آغاز هفته وحدت و ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: یکی از کارکردهای مهم ادیان الهی و به‌ویژه دین مبین اسلام، ایجاد انسجام و همبستگی در جامعه است و هرجا وحدت و همدلی میان مسلمانان شکل گرفته، شاهد پایداری اجتماعی بیشتری بوده‌ایم.

وی با اشاره به پیشینه وحدت میان مردم کردستان افزود: وحدت در این استان ریشه‌دار است و علمای شیعه و اهل سنت در طول تاریخ با اقدامات و تلاش‌های خود نقش مهمی در حفظ و تقویت این سرمایه اجتماعی داشته‌اند.

استاندار کردستان بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این همدلی و وحدت در استان تقویت شده و تلاش علما و روحانیون شیعه و اهل سنت زمینه تحکیم بیشتر پیوندهای اجتماعی میان مردم را فراهم کرده است.

زره‌تن‌لهونی نامگذاری هفته وحدت را از ابتکارات امام خمینی (ره) دانست و گفت: این مناسبت در طول چند دهه گذشته فرصت مناسبی برای برگزاری نشست‌ها و گردهمایی‌های مشترک میان علمای شیعه و اهل سنت فراهم کرده و زمینه گفت‌وگوی بیشتر و نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌ها را به وجود آورده است.

وی ادامه داد: تداوم چنین برنامه‌هایی می‌تواند به تقویت فرهنگ همزیستی، افزایش شناخت متقابل و تحکیم وحدت میان مسلمانان کمک کند و این مسیر باید با جدیت ادامه یابد.

استاندار کردستان با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر وحدت اسلامی خاطرنشان کرد: پس از رحلت امام خمینی (ره) نیز این مسیر استمرار پیدا کرد و رهبر معظم انقلاب با تأکیدهای مستمر بر ضرورت وحدت، نقش مؤثری در تقویت و تحکیم این رویکرد در کشور و به‌ویژه استان کردستان داشته‌اند.

زره‌تن‌لهونی با قدردانی از حضور علما، ائمه جمعه، روحانیون، مسئولان و مهمانان همایش بین‌المللی وحدت اسلامی در سنندج گفت: حضور و همراهی علمای شیعه و اهل سنت در چنین برنامه‌هایی نشان‌دهنده جایگاه وحدت و همدلی در استان کردستان است.

وی همچنین از نماینده ولی‌فقیه در کردستان و مجموعه مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور برای تلاش در مسیر تقویت وحدت و برگزاری این همایش قدردانی کرد.

استاندار کردستان در پایان با تبریک مجدد هفته وحدت به مردم استان، بر تداوم برنامه‌ها و اقدامات مؤثر برای حفظ و تقویت همبستگی میان پیروان مذاهب اسلامی تأکید کرد.