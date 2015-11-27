به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی قاضیعسگر صبح امروز در حاشیه مراسم استقبال از پیکر مرحوم رکنآبادی (سفیر سابق کشورمان در لبنان و از شهدای فاجعه منا) که در فرودگاه مهرآباد تهران انجام شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آقای رکنآبادی از چهرههای فعال، متعهد، فهیم و ولایی بود، اظهار داشت: من سالهای متمادی با ایشان ارتباط داشتم و از گذشته دور فعالیتهای او را در لبنان از نزدیک مشاهده میکردم؛ انسانی بسیار پرتلاش و نسبت به مسائل سیاسی بسیار آگاه و متعهد بود و نسبت به مقام معظم رهبری نیز مطیع محض بود.
وی با اشاره به فاجعه تلخ منا افزود: این حادثه بسیار تلخ و بزرگ است که ۴۶۲ نفر از بهترین عزیزان ما در این فاجعه جان باختند و ما وظیفه داریم که این مسئله را از جوانب مختلف پیگیری کنیم.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تصریح کرد: کار اولی که در این رابطه انجام شده، مسئله مستندسازی این حادثه است که بر این اساس حدود یکهزار مصاحبه از کسانی که آن روز در صحنه حادثه حضور داشتند، انجام دادهایم و اطلاعاتشان را دریافت کردهایم و اطلاعات تعدادی از زائران خارج از کشور را هم گرفتهایم که اطلاعات هر دو گروه کاملا با هم سازگاری دارد و هر دو گروه به این مسئله اذعان میکنند که اگر اطلاعات صحیحی داده میشد و دوربینهایی که آنجا مستقر است و بالگردهایی که مرتب در حال پرواز در محل بوده است، اطلاعات لازم را میدادند، این حادثه قطعا اتفاق نمیافتاد.
حجتالاسلام قاضیعسگر گفت: طبیعی است که این سوءتدبیر باعث شده است بیش از ۷ هزار انسان جان خود را از دست بدهند و این کار باید برای همیشه در تاریخ ثبت شود تا مشخص شود که چه راحت اینها جان این تعداد انسان را گرفتند و این مصیبت را بر عالم اسلام وارد کردند.
وی با اشاره به پیگیری حقوقی این حادثه به عنوان گام دوم پیگیری فاجعه منا، تاکید کرد: دولت عربستان باید پاسخگو باشد؛ هر گردشگری در هر کشوری که وارد میشود به مناسبت ورود خود به آن کشور، باید امنیت او تامین و تضمین شود.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به جانباختن تعداد زیادی از حجاج ایرانی و دیگر حجاج در حادثه منا ادامه داد: روند پیگیری حقوقی این مسئله باید ادامه یابد و هم از طریق مجامع بینالمللی حقوق بشری و هم از طریق دادگاههایی که در خود عربستان وجود دارد و از سوی مقامات عربستان، این کار انجام شود و نسبت به استیفای حقوق جانباختگان این حادثه پاسخگو باشند که امیدواریم در روزها و ماههای آینده بتوانیم به این اقدام دست بزنیم و نتیجه را به مردم عزیزمان اعلام کنیم.
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