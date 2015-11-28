۱۰ سال از فقدان مرتضی ممیز گذشت/ او یک نفر نبود نفرات بود

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان ممیز فرزند زنده‌یاد مرتضی ممیز در ابتدای این برنامه ضمن ارائه گزارش کوتاهی از روند برگزاری نمایشگاه‌های مختلف عرصه گرافیک و تصویرگری طی ۱۰ ساله اخیر، بیان کرد: نمایشگاه امسال گزیده آثار تصویرگری زنده‌یاد مرتضی ممیز در نشریات کتاب هفته و کیهان هفته بود که به همت ساعد مشکی و دیگر همکاران عزیز ما در عرصه گرافیک برگزار شد.

وی افزود: امسال افتخار بزرگی نصیب ما شد و ما شاهد حضور هنرمند بزرگ عرصه گرافیک دنیا آقای میشل بووه بودیم که با توجه به دهمین سالگرد درگذشت استاد ممیز، این هنرمند که به عنوان یکی از مهمترین طراحان دنیا مطرح است، گزینه مناسبی برای ما بود. به هر حال لازم است در اینجا تشکر ویژه‌ای از همه مدیران خانه هنرمندان ایران طی ۱۰ سال گذشته داشته باشم که همراه بسیار خوبی برای ما بودند.

مجید رجبی معمار مدیرعامل جدید خانه هنرمندان ایران با تقدیر از مقام هنری زنده‌یاد مرتضی ممیز گفت: استاد ممیز در شکل‌گیری خانه هنرمندان نقش بسیار جدی داشتند و امروز باعث افتخار ماست که چند گالری این مجموعه به نام ایشان و چند هنرمند دیگر ثبت شده است. ما امروز در خدمت همه هنرمندان سرزمین‌مان هستیم تا برای پاسداشت ارزش‌های فعالیت‌های بزرگ آنها خدمتگزار آنها باشیم و امیدواریم که این سنت نیکو تداوم داشته باشد.

وی افزود: پیشکسوتان و بزرگان عرصه هنر، اسباب زینت خانه هنرمندان ایران هستند و ما مدیران اجرایی آن، کلیددار مجموعه‌ای هستیم که به همت و تلاش آنها به وجود آمده است. ما تلاش می‌کنیم تا شسته و رُفته حضور داشته باشیم و در توسعه فعالیت‌های خانه هنرمندان ایران تمام تلاش خود را انجام دهیم.

مدیرعامل خانه هنرمندان ایران بیان کرد: همان‌طور که شما می‌دانید استاد مرتضی ممیز نقش بسیار ویژه‌ای در گسترش هنر معاصر ایران داشته و همه می‌دانیم که او هم‌اکنون به عنوان پدر گرافیک نوین ایران شناخته می‌شود و خوشبختانه همان‌طور که طی سال های گذشته مشاهده کرده‌ایم، جامعه طراحان گرافیک ایران همواره یاد و خاطره این هنرمند را گرامی داشتند و در ترویج آثار این عزیز نقش بسیار موثری را ایفا کردند. ما هم امیدواریم تا از تجربه‌های این عزیزان در گسترش فعالیت‌های خانه هنرمندان کوشا باشیم.

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود، یاد و خاطره قربانیان تروریست به ویژه در کشورهای لبنان، سوریه و فرانسه را گرامی داشت.

ووشو رایزن فرهنگی کشور فرانسه در ایران هم که در این مراسم حضور پیدا کرده بود، طی صحبت‌های کوتاه گفت: زمان زیبایی است تا ادای دینی به پدر گرافیک نوین ایران کنیم و من بسیار خوشحالم که این جمعیت زیاد تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران، وفاداری ایرانی‌ها به آرتیست بزرگ کشورشان را نشان می‌دهند. من جا دارد همین جا از میشل بووه که به ایران آمده تقدیر کنم و از او به خاطر تلاش‌هایی که در عرصه هنر کشور فرانسه داشته، تقدیرهای ویژه خود را اعلام کنم. به اعتقاد من میشل بووه آمده تا کشور زیبای ایران را کشف کند.

سیف‌الله صمدیان عکاس و از هنرمندان همراه زنده‌یاد ممیز در طول دوران حیات هنری این هنرمند، ضمن بیان خاطراتی از فعالیت‌هایی که با مرحوم ممیز داشته است، توضیح داد: ممیز از تنها نفراتی بود که باید به او نفرات گفت، چون او به اندازه چند نفر تلاش می‌کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به هنرمندان جوان عرصه گرافیک، گفت: متاسفانه بسیاری از هنرمندان جوان به دلیل جوان‌بازی و نداشتن روابط عمومی مناسب کاری می‌کنند که در بسیاری از مواقع کارهایشان لنگ می‌ماند. من به آنها توصیه می‌کنم که با بهره‌گیری از تمام تجربه‌های گذشتگانی که برای اعتلای هنر این سرزمین کوشیده‌اند، قدری به این ماجرا فکر کنند و به ارائه یک اثر هنری ارزشمند تلاش کنند.

میشل بووه هنرمند جهانی عرصه گرافیک هم در این برنامه ضمن ابراز تاسف از درگذشت پیر برنارد طراح فرانسوی که طی دو روز گذشته دار فانی را وداع گفت، توضیح داد: از حضور خودم در ایران بسیار خوشحالم و لازم است در اینجا به این نکته اشاره کنم که مرتضی ممیز واقعا در رشته خودش یک استاد تمام عیار است.

وی افزود: در حال حاضر در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی، ایران به عنوان کشوری بسیار موفق در سطح گرافیک معرفی می‌شود و این برای من باعث بسیار خوشحالی است که امروز در کنار شما هستم.

بووه در ادامه صحبت‌های خود به معرفی برخی از آثاری که تاکنون در عرصه‌های مختلف سینما، تئاتر و هنرهای دیگر طراحی کرده است، پرداخت.