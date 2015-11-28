به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد مصدق گفت: خوشبختانه با برنامه ریزی های سازمان قضایی و همکاری فرماندهان هر سال نسبت به سال قبل از آن شاهد کاهش بخشی از جرایم نیروهای مسلح هستیم.

وی درخصوص برنامه های وقوع از پیشگیری جرم در سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: از سال ۱۳۷۶ تاکنون این موضوع براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی به طور جدی در دستور کار و برنامه های تمامی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح کشور قرار گرفته است.

وی در ادامه به علل فرار سربازان از خدمت اشاره کرد و گفت: ۱۱۴ علت برای وقوع جرم و فرار از خدمت سربازی در نیروهای مسلح احصاء شده است. باید شرایطی فراهم شود که سرباز به خدمت در کشور و انجام آن افتخار کند نه این که دو سال خدمت وظیفه برای او ملال آور باشد.

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح با یادآوری اینکه یکی از علل فرار از خدمت سربازان نامساعد بودن محیط سربازی است، گفت: شاید در برخی از موارد امکانات یگان محل خدمت یا برخی از سخت گیری ها موجب شود که سرباز اقدام به فرار کند، البته تا حدودی این مشکلات حل شده و شرایط مساعدتر از گذشته است اما باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.

وی با اشاره به بررسی میدانی و تحقیقات انجام شده از ۱۵۰ نفر سرباز فراری افزود: ۷۵ درصد از این افراد علت فرار خود را بی توجهی در یگان و ۱۷ درصد سخت گیری عنوان کرده اند. از منظر قضایی بررسی پرونده افرادی که دفترچه خدمت گرفته و به خدمت می روند اما پس از گرفتن دیگر بازنمی گردند مربوط به سازمان قضایی نیروهای مسلح است اما افرادی که غیبت داشته و دفترچه نگرفته اند مرجع رسیدگی به جرم آنان محاکم عمومی دادگستری است.

مصدق یادآور شد: ستاد کل نیروهای مسلح کشور با اجازه فرمانده معظم کل قوا بخشنامه ای صادر کرد که افرادی که بیش از هشت سال غیبت دارند و یا فراری محسوب می شوند از عفو معظم له برخودار شوند و یا کسانی که واجد شرایط باشند با پرداخت جریمه غیبت یا فرار تبرئه شوند.