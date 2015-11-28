رأی مردم در جمهوری اسلامی ابتکار نظام بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالمحمود عبداللهی صبح شنبه در جلسه کرسی آزاداندیشی «انتخاب خبرگانی در نظام ولایت فقیه و نظام سکولاریسم» اظهار داشت: جمهوری اسلامی بر مبنای حاکمیت خداست؛ در حالی که در نظام سکولار، اساس مشروعیت قانونگذار به مردم است.

وی بیان داشت: اصل یک و دو قانون اساسی بر تمامی قوانین حاکم است بنابراین باید گفت بر خلاف حکومت‌های سکولار، در حکومت اسلامی دین از زاویه خارج شد و مبنای همه چیز از جمله اقتصاد و سیاست دین قرار گرفت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: در چنین حکومتی، دولت‌ها بایستی در اختیار ارزش‌های اسلامی باشند و وظیفه آنها صرفا اجرایی نیست بر همین اساس است که در صحیفه حضرت امام(ره)، عمده بحث‌ها حول محور اسلام است.

وی اعلام کرد: در دنیای کاملا سکولار که اهداف نظام‌ها در آن تأمین اهداف مادی بود و دین جایگاهی نداشت رهبر کبیر انقلاب اسلامی،حضرت امام خمینی(ره)، دین را به وسیله انقلاب در متن جامعه آورد و مبنای حکومت، دین شد.

آیت الله عبداللهی گفت: حضرت امام خمینی (ره) نقطه عطف حکومت‌های دموکراسی جهان را، مردمی بودن می دانستند و هم اسلامیت و هم مردمی بودن را با جمهوری اسلامی ایران در معرض ظهور و بروز قرار دادند.

وی گفت: در دوره‌های مختلف انقلاب، حضرت امام (ره)، مسئله مقبولیت را به عنوان یک رکن مهم در نظر داشته و در نوشتن قانون اساسی و در تصویب آن هم مسئله رفراندوم مطرح بود و حال آنکه از لحاظ شرعی، قانون اساسی نیازی به مقبولیت نداشت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری افزود: در نظام‌های سکولار انتخاب، خبرگانی هست؛ ولی ملاک در آنها دینی نیست. مثلا در آمریکا، آمریکایی بودن و حداقل ۳۵ سال سن و ۳۰ سال زندگی در آمریکا شرط است حال آن که در مسئله رهبری جامعه اسلامی در اصل ۱۱۰ قانون اساسی صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه (اجتهاد مطلق)، عدالت، تقوای لازم برای رهبری،بینش صحیح سیاسی اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت، قدرت کافی برای رهبری و بسیاری از ملاک‌های ارزشی دینی دیگر نیز ملاک است.

وی افزود: اینکه چه کسی رهبری را انتخاب کند یک مسئله تخصصی است و صرف رأی مردم گره گشا نیست به طوری که در کتاب «عروه» در انتخاب مرجع تقلید شرایطی را بیان کرده است که براساس آنها باید رهبری جامعه انتخاب شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اینجا بایستی بین مسئله رهبری و مرجعیت تفاوت قائل شد از این جهت که تعدد در مرجعیت ایرادی ندارد (تخییر در انتخاب) ولی در رهبری جامعه، اصولا فلسفه انتخاب، وحدت بخشیدن به جامعه است.

وی افزود: انقلاب همان فلسفه بعثت انبیاست و هدفی جز پیاده کردن اسلام ندارد و حیات جدیدی به جوامع بشری می دهد.

عبداللهی با اشاره به این که قبل از انقلاب فقط دو نظام سوسیالیسم شرقی و سرمایه‌داری غربی وجود داشت، تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران تحولی ایجاد کرد و قطب جدیدی اتفاق افتاد که خصوصیت آن انفجار نور در دنیای مادی بود.