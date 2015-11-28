تشکر مجمع تشخیص مصلحت نظام از اقدامات ضد تروریستی وزارت اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز مجمع، بررسی عناوین سیاست‌های کلی و اولویت‌های آتی، برای پیشنهاد به رهبری معظم انقلاب در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدای جلسه، گزارشی مصور از اشراف اطلاعاتی، اقدامات و عملیات امنیتی، نظامی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و مسلح، علیه گروهک‌های تکفیری و تروریستی ارائه شد که مورد تحسین، تقدیر و تشکر اعضای مجمع قرار گرفت.

در ادامه این جلسه، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در خصوص آخرین وضعیت سیاسی، نظامی و اقتصادی منطقه و تحرکات گروه‌های تروریستی و تکفیری در منطقه و اروپا، گزارشی ارائه داد.

در جمع‌بندی مباحث تأکید شد: دشمنان جهان اسلام، اهداف بسیار شوم ایجاد تفرقه، تشتت و نهایتاً جنگ و خونریزی میان مسلمانان، اعم از شیعه و سنی از یک طرف و اسلام‌هراسی و اسلام ستیزی میان سایر مذاهب را دنبال می‌کنند و به همین دلیل مسلمانان و سایر ادیان باید در قبال این سیاست‌ها هوشیار باشند و مسلمانان با عقلانیت، ضمن حفظ و تقویت وحدت و انسجام، توطئه‌های دشمنان و بدخواهان را خنثی کنند.

پس از طرح موضوع دستور جلسه، مقرر شد در جلسات آتی این موضوع پیگیری شود.