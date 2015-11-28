امروز چهره جنگ تغییر کرده است/ همتی شهادت را زیور خود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ سید عبدالرحیم موسوی شامگاه شنبه در یادواره شهید امیر دریادار محمد ابراهیم همتی فرمانده دلاور ناوچه پیکان که در سالن هلال احمر سمنان برگزار شد ضمن بیان اینکه بیداری و بصیرت در همه عرصه های قدرت از مهمترین وصیت عملی شهید همتی بوده است، اظهار داشت: در همه عرصه ها باید به دنبال جای پای نفوذ و حضور و سکوهای ایستایی دشمنان باشیم وعرصه را از نفوذ دشمن پاک کنید و اجازه طراحی و آماده شدن برای قدم های بعدی را به دشمنان ندهید.

وی با تاکید بر اینکه در مظهر شهیدان استان سمنان و پیشگاه شما مردم مومن تعهد می دهیم که با تبعیت محض از ولی امر مسلمانان و فرماندهی کل قوا گوش جان به وصیت عملی شهیدان و شهید همتی بسپاریم، بیان داشت: باید با کور کردن روزنه های نفوذ دشمن اجازه ندهیم جای پای را در این سرزمین الهی پیدا کند.

جهادگران استان سمنان نقش ویژه ای در دفاع مقدس داشتند

جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: مقام معظم رهبری فرمودند مردم استان سمنان دارای خلقیات خوب، عمل صالح، هوش، استعداد در سطح بالا، صبور و سخت کوشی هستند و مردم این استان را علاقمند با حضور دلاور مردانه پای انقلاب خواندند.

موسوی با اشاره به نقش جهاد سازندگی استان سمنان در دوران هشت سال دفاع مقدس و چندین عملیات بی نظیر جنگ تحمیلی گفت: جهادگران این استان نقش موثری را در دوران جنگ ایفاء و این مهم از دیگر امتیازات این استان است.

وی تصریح کرد: برادران جهاد سازندگی استان سمنان پیشاپیش رزمندگان اسلام خاکریز زدند که باید در مقبلشان تعظیم کرد و دستانشان را بوسید.

عاشورا قدرت امویان را فرو ریخت

جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به در آستانه بودن اربعین اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش گفت: در این ایام مصیبتی که بر خاندان پیامبر (ص) و اسرای کربلا گذشت نقش شیر زن کربلا زینب کبری (س) پر رنگ تر است.

موسوی با اشاره به این مطلب که زینب (س) پیام آوری بود که با حماسه عاشورا قدرت امویان را فرو ریخت، افزود: برای تأسی از این شیر زن جمع شدیم که یاد کنیم از رهروان راه امام حسین (ع) که در دفاع مقدس حماسه کربلا را دوباره روایت کردند.

وی افزود: امروز درس بزرگ عاشورا یعنی وحدت، ایستادگی در برابر ظلم و ایمان در سایه حفظ اسلام، راه سرخ شهدای ما را نشان می دهد گلگون کفنانی که رفتند تا اقتدار امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهان و منطقه مرهون مجاهدت هایشان باشد.

اشتیاق به دریافت نشان شهادت در مکتب شاگردان عاشورا

جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: برای پیروی کردن از راه حضرت زینب (س) موظفیم که برای استمرار یادشهیدان خاطرات آنها را به نسل آینده بازگوکنیم تا روحیه فداکاری و ظلم ستیزی در مرام فرزندان این سرزمین الهی جاودانه بماند.

وی با اشاره به این مطلب که نشان شهادت زیبنده ترین زیور برگردن فرزندان آدم است، عنوان کرد: اشتیاق به دریافت نشانه شهادت در مکتب شاگردان عاشورا بسیار جذاب است.

موسوی افزود: آنهایی که شهادت را انتخاب می کنند نه تنها خود به فوق عظیم و پیروزی می رسند بلکه چراغ راه دیگران و آیندگان می شوند و شهیدان ما این چنینند.

محمدابراهیم همتی شهادت را زیور خود کرد

جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه شهید محمد ابراهیم همتی با هوش و استعداد و توانایی که داشت می توانست راه های سهل تری را برای گذراندن زندگی انخاب کند، عنوان کرد: این شهید از بین همه راه ها راه سربازی و دفاع از کشور را انتخاب کرد و در این عرصه هم دریا به عنوان پرخطر ترین و مواج ترین عرصه انتخاب او بود.

موسوی تصریح کرد: شهید همتی از بین همه زیورها زینت شهادت را انتخاب کرد و درراه رسیدن به هدف والای خود یعنی خدمت به اسلام، مسلمانان و وطن، خدایی شد.

وی با یاد آوری خاطرات همرزمان شهید دریادار محمدابراهیم همتی گفت: علم، شجاعت، فداکاری و ... از جمله ویژگی های شهیدی بود که امروز، آشنایی و قرابت وی با مطالعه، کتاب و کتابخوانی باعث شده است تا کتابخانه شهید همتی در شهرستان سمنان، نام وی را همواره برای نسل جوان انقلاب اسلامی یادآوری کند.

نبرد دریادلان در هفتم آذر تداعی گر روز عاشورا است

جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه هفتم آذر به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) به عنوان نیروی دریایی نامگذاری شد، بیان داشت: این تنها روزی است در دوران دفاع مقدس به عنوان یک نیرو از سوی حضرت امام نامگذاری شده است.

موسوی روز هفتم آذر ماه را در تاریخ کشور ما بر جسته و ممتاز دانست و افزود: این روز از جنبه های متعدد عملیاتی، سیاسی، حماسه ای و اقتصادی بر روند دفاع مقدس تاثیرگذار بوده است.

وی با اشاره به این مطلب که وقتی نبرد هفتم آذر ماه را مرور می کنم نبرد زهیر در روز عاشورا برایم تداعی می شود، افزود: زهیر تیرها و شمشیرها را تحمل می کند به دور خود می چرخید و با هر چرخش چندین دشمن را به درک واصل می کرد.

شهید همتی راه های نفوذ دشمن را بست

جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: هفتم آذر ناوچه پیکان در دریای نیلگون خلیج فارس دور می زند و یک شناور و هواپیما را هدف قرار می دهد و خود از همه طرف آماج موشک ها و توپ ها قرار گرفت و در ساعت ۱۲:۵۲ دقیقه هفتم آذر ماه سال ۵۹ آخرین رمق های پیکان به پایان رسید و در آغوش آبهای خلیج فارس آرام گرفت و مرد بزرگی از دیار سمنان نشانه شهادت را دریافت کرد و جاویدان شد.

موسوی افزود: شهید همتی منتظر نمی ماند تا دشمن چهره خودش را نشان دهد بلکه به دنبال دشمن می گشت تا راه ها را از نفوذ دشمن پاک کند و به او اجازه طراحی و حمله را نمی داد.

حق شهدا قابل وصف نیست

استاندار سمنان نیز در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای هفتم آبانماه به ویژه امیر دریادار همتی، گفت: همه کسانی که به جامعه بشریت خدمتی ارائه کردند، حقی در دنیا و آخرت برایشان محفوظ است اما حقی که شهدا بر گردن ما دارند، با هیچ چیزی قابل مقایسه و وصف نیست چرا که این عزیزان به ما قدرت، عزت، اقتدار و عظمت بخشیدند.

محمدرضا خباز با اشاره به عملیات مروارید به سرپرستی شهید دریادل ابراهیم همتی، بیان داشت: کاری که آن شهید والامقام با دلاوری در صحنه نیرد حق، علیه باطل انجام داد، خدمتی بزرگ به کشور و جبهه های حق برعلیه باطل بود چرا که وی و همرزمانش نیروی دریایی صدام را مختل ساخته و خیال رزمندگان ما را از طریق دریا راحت کردند.

وی افزود: شهید همتی با تمام دلاوری بر ناوگان خود ایستاد و توانست به هدف نهایی اش یعنی، شهادت برسد.

یاد شهدا زنده نگه داشته شود

استاندار سمنان با اشاره وجود سه هزار شهید در این استان گفت: ما باید یاد شهدا را زنده نگه داریم تا هنگام قیامت بتوانیم در مقابل این عزیزان، سر افکنده نباشیم همچنین احیاء نام و یاد شهدا می تواند در اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت طلبی در جامعه موثر باشد که این مهم وظیفه ما مسئولان است.

خباز خطاب به مردم استان سمنان، تاکید کرد: به عنوان خادم، در کنار مردم این استان برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تمام تلاش خود را خواهم کرد چرا که اقتدار امروز کشورمان را مدیون مجاهدت های این بزرگمردان و شیر زنان تاریخ انقلاب اسلامی می دانم.

وی افزود: صدام در جنگ علیه ایران اسلامی تنها نبود و بیش از ۳۰ کشور قدرتمند دنیا از وی پشتیبانی می کردند و اگر ایستادگی های همتی و یارانش در برابر این قدرت ها ایثار و اقدامی بزرگ و شایسته قدردانی نیست، چه اقدامی می تواند این لقب را داشته باشد.

در این آئین از تندیس، نرم افزار چند رسانه ای و تمبر یاد بود شهید امیر دریادار محمدابراهمیم همتی، به همراه جلد اول از کتاب ۲۰۰ شهید ارتشی استان سمنان رونمایی شد. گفتنی است نرم افزار چند رسانه ای شهید امیر دریادار محمدابراهیم همتی، دومین نرم افزار از پنج نرم افزار مجموعه زندگینامه جامع، خاطرات هم رزمان وی است.

حضور بر گلزار شهدای سمنان و دیدار با خانواده شهدا و جانبازان این شهرستان نیز از جمله برنامه های جانشین فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران، در این سفر بود.