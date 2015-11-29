به گزارش گروه استانها - خبرگزاری مهر، شهرستان میناب با کشت محصول هندوانه خارج از فصل در بیش از دو هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی خود و ارسال به بازارهای کشور و همچنین حوزه خلیجفارس، بزرگترین تأمینکننده این محصول بهحساب میآید.
روستای راونگ و زرتوجی از توابع بخش مرکزی با جمعیت بیش از سههزارنفری ازجمله روستاهای شهرستان میناب است که با کشت بیش از ۸۰۰ هکتار از اراضی خود به هندوانه و برداشت بیش از ۲۰هزار تن محصول و همچنین ارسال آن به سراسر کشور و حوزه خلیجفارس به قطب تولیدکننده این محصول تبدیلشده است.
این روستاها باسابقه دیرینه خود در بخش کشاورزی و تأمین محصولات باغی، هرساله محصولات زیادی را خارج از فصل وارد بازار میکردند، اما بارش شدید تگرگ در روستاهای راونگ و زرتوجی میناب و وارد شدن خسارت به مزارع زیر کشت هندوانه، تلاش کشاورزان را برای تأمین هندوانه سفره هموطنان خود بینتیجه گذاشت.
این در حالی است که کشاورزان مینابی با اخذ وام از بانکها و مقروض کردن خود نزد مردم، اقدام به کشت محصول هندوانه کرده تا با فروش آنها علاوه بر امرارمعاش، بدهیهای خود را نیز پرداخت کنند.
گزارشهای کارشناسی شده جهاد کشاورزی از اراضی کشت هندوانه در روستاهای راونگ، زرتوجی، چا غربال و تو کهور نشان میدهد که خسارت در بیش از ۴۰۰ هکتار از این اراضی ۱۰۰ درصد و حدود ۳۰۰ هکتار از مزارع دیگر بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد است.
اما با توجه به درخواستهای مردمی از رسانه و بازدید از این مزارع خسارت یافته عمق بحران برای کشاورزان بیش از آن چیزی است که کارشناسان جهاد کشاورزی گزارش دادهاند. بازدید از بیش از ۱۰ مزرعه ۱۰ تا ۵۰ هکتاری نشان می دهد که خسارت واردشده به محصول کشاورزان ۱۰۰درصد است و آنها دیگر هیچ سرمایهای برای کشاورزی و کشت گوجهفرنگی هم ندارند.
بارش تگرگ عامل اصلی نابودی هندوانه ها در اراضی کشاورزی
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان میناب در گفتگو باخبرنگار مهر در میناب، بارش تگرگ در میناب را بیسابقه خواند و اظهار داشت: شهرستان میناب با زیر کشت بردن بیش از ۱۹ هزار هکتار از اراضی خود به محصولات زراعی و بیش از دو هزار هکتار به محصولات باغی به یکی از مهمترین شهرستانهای کشور تولیدکننده محصولات کشاورزی و باغی تبدیلشده است.
سالاری افزود: بارشهای باران و تگرگ در روزهای اخیر در میناب با واردکردن خسارات جبرانناپذیری به مزارع و محصولات، همه کشاورزان منطقه را با مشکل مواجه کرده است.
وی گفت: کشاورزان مینابی با توجه به نزدیک شدن فصل برداشت محصول هندوانه، آماده برداشت و ارسال آن به بازار بودند که بارش باران و تگرگ و خسارات واردشده به آنها، همه مقدمات برای کشت محصول دیگر را از بین برده و آنها را با بدهیهای سنگین روبرو کرده است.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان میناب از فرارسیدن سرفصل بدهی کشاورزان مینابی به بانکها خبر داد و ابراز داشت: با خسارات وارده به محصول هندوانه، کشاورزان دیگر قادر به پرداخت اقساط خود به بانکها نیستند بنابراین دولت باید تمهیداتی را برای آنها در نظر بگیرد.
رضا بهرامی رئیس شورای شهرستان میناب و یکی از کشاورزان باتجربه روستای راونگ در گفتگو باخبرنگار مهر، خسارات وارده به کشاورزان را در دو مرحله اعلام کرد و گفت: مرحله اول این خسارتها مربوط به جاری شدن سیلاب بارندگیهای روزهای گذشته به مزارع، همه یا بخشی از محصولات زراعی را تخریب شد و چهار حلقه چاه با آبیاری قطرهای و تحتفشار نیز آسیب جدی وارد کرد.
وی ادامه داد: بارش شدید و بیسابقه تگرگ به بخشی دیگر از اراضی کشاورزی که در مجاورت سیل قرار نداشتند، بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت وارد کرد.
بهرامی بابیان اینکه کشاورزان همه سرمایه وزندگی خود را برای تهیه محصول کشاورزی خرج کردهاند گفت: با خسارت واردشده به کشاورزان و بدهی سنگین آنها دیگر قادر به کشت محصول گوجهفرنگی نیستند.
طغیان رودخانه ها به کشاورزان آسیب زد/لزوم لایروبی رودخانه ها
رئیس شورای شهرستان میناب، بالا آمدن بستر رودخانه و تجاوز به حریم رود و همچنین بیتوجهی کشاورزان به این امر را مهمترین عامل خسارات وارده به محصولات هندوانه عنوان کرد و بر پیگیری مسئولان ذیربط برای لایروبی بستر رودخانه بهمنظور جلوگیری از آسیب زدن به منازل مسکونی مردم منطقه تأکید کرد.
عباس بهرامی یکی دیگر از کشاورزان روستای راونگ در گفتوگو با مهر گفت: در سالهای گذشته از هر هکتار از این مزرعه بیش ۳۵۰ تن محصول به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان برای فروش به بازار عرضه شد.
وی بابیان اینکه در خصوص تأمین هزینه کشت محصول هندوانه امسال به مردم مقروضم ابراز داشت: با اختصاص بیش از ۵۰ هکتار از اراضی به کشت محصول هندوانه و فروش این محصول، اقدام به پرداخت بدهیهایم کنم اما با بارش باران و تگرگ همه محصول این مزرعه از بین رفت و بیش از یک میلیارد تومان بدهی بر جای گذاشت.
وی در ادامه، داشتن بدهیهای سنگین را علت بیمه نکردن محصولات عنوان کرد و بیان داشت: به دلیل اختلاف حساب بانکهای صادرات و ملت با کشاورزان براثر عدم پرداخت تسهیلات، نه مطالباتی پرداخت می شود و نه محصولات بیمه میشوند.
حجتالاسلام میرزا حسین معتمدی فر امامجمعه شهرستان میناب پس از بازدید از مزارع خسارتدیده کشاورزان روستای راونگ در گفتگو باخبرنگار مهر، این وضعیت پیشآمده در راونگ را بحرانی بزرگ و بسیار تکاندهنده خواند و گفت: کشاورزان این روستا بدون حمایت دولت، از دشتهای عظیم سنگی توانستند هندوانه تولید کنند اما بارش تگرگ در این منطقه بحران به وجود آورد و خسارات جبرانناپذیری را متوجه آنان کرد.
معتمدی فر با اشاره به فاجعهآفرینی طوفان «ال نینو» در شهرهای ایران ، خسارات وارده به قشر کشاورز را نشانه ضعف مسئولان ستاد بحران در اطلاعرسانی به کشاورزان برای جمعآوری محصولات و جلوگیری از خسارت دانست.
امامجمعه شهرستان میناب، تلاش و کوشش کشاورزان مینابی برای کشت گوجه فرنگی پس از وارد شدن خسارات سنگین به مزارع هندوانه جای بسی تقدیر دارد.
حجتالاسلام معتمدی فر تأکید کرد: دولت برای پرداخت خسارات به کشاورزان مینابی هر چه سریعتر اقدام کند و از نزدیک در جریان خسارات و مشکلات پیش رو قرار گیرد و به آمارهای کذب و نادرست خسارتها اکتفا نکند.
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