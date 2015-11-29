گروه «انصار الدین» مسئولیت حمله تروریستی در مالی را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، گروه تروریستی انصار الدین با صدور بیانیه ای مسئولیت حمله به محل استقرار صلحبانان سازمان ملل متحد در شمال شرق مالی را برعهده گرفت.

در این بیانیه آمده است: ما در واکنش به آلوده کردن سرزمینمان توسط دشمنان، به پایگاه «کیدال» حمله کردیم.

محل استقرار صلحبانان سازمان ملل متحد روز گذشته در کشور مالی هدف حمله تروریستی قرار گرفت که بر اثر آن دستکم ۳ نفر کشته و ۲۳ نفر نیز زخمی شدند.

این حمله در حالی انجام می شود که در هفته گذشته نیز حمله یک گروه منتسب به داعش به هتلی در کشور مالی حواشی زیادی را بوجود آورده بود.

در آن حادثه افراد مسلح بیش از ۱۷۰ نفر را در هتلی به گروگان گرفته بودند که این گروگانگیری بعد از یک ساعت پایان یافت.