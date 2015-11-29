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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۹

شهادت یک نوجوان فلسطینی در عملیات شهادت طلبانه

شهادت یک نوجوان فلسطینی در عملیات شهادت طلبانه

منابع خبری از شهادت یک نوجوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در قدس اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک نوجوان فلسطینی در عملیات شهادت طلبانه به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.

این نوجوان فلسطینی در عملیات شهادت طلبانه خود با حمله به یک نظامی صهیونیست در منطقه «باب العامود» واقع در قدس اشغالی توانست او را زخمی کند.

بنا به گفته منابع فلسطینی نام این نوجوان شهید «بسیم عبدالرحمان مصطفی صلاح» است.

به دنبال این عملیات، رژیم صهیونیستی، این منطقه و خیابان های منتهی به آن را بست و ده ها نظامی خود را در آنجا مستقر کرد. به گفته منابع رژیم صهیونیستی، نظامی صهیونیست از ناحیه گردن به شدت زخمی شده است.

کد مطلب 2982306
سمیه خمارباقی

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