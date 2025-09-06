  1. استانها
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۷

شهادت پاسدار مدافع وطن در شهرضا پس از تحمل جراحات جنگ ۱۲ روزه

اصفهان – فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا گفت: پاسدار «محمد ثقفی» که در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه به خاک ایران مجروح و به کما رفته بود، شامگاه گذشته به خیل شهیدان پیوست.

سرهنگ علی اصغر قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهید ثقفی از نیروهای فعال بسیج شهرضا بود که در جریان درگیری‌ها و تجاوزات اخیر دشمنان صهیونیستی به شدت مجروح شد و پس از تحمل روزهای سخت در وضعیت کما، شب گذشته به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت نائل آمد.

وی افزود: ایثار و فداکاری این شهید عزیز برگ زرینی در تاریخ مقاومت مردم شهرستان شهرضا و استان اصفهان است و بدون شک یاد و نام او الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا با اشاره به اینکه مراسم تشییع پیکر این شهید بزودی اطلاع‌رسانی خواهد شد، تاکید کرد: مردم شهیدپرور شهرستان بار دیگر با حضور گسترده خود نشان خواهند داد که قدردان رشادت‌ها و خون پاک شهیدان هستند.

قاسمی خاطرنشان کرد: خون شهید ثقفی همچون خون دیگر شهیدان انقلاب و مدافعان وطن، ضامن بقا و استمرار مقاومت در برابر دشمنان خواهد بود.

