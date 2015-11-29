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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۹

از ۵ تا ۱۱ آذر ماه انجام می‌شود؛

ارسال روزانه ۱۰۰ هزار قرص نان برای زائرین اربعین

ارسال روزانه ۱۰۰ هزار قرص نان برای زائرین اربعین

مدير عامل شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه يك گفت: به منظور تأمین نان مصرفی زائرین اربعین حسینی در كشور عراق روزانه ۱۰۰ هزار قرص نان به عتبات عالیات ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان زندی اظهار داشت: در جلسه ستاد هماهنگی ارائه تسهیلات به زائرین اربعین حسینی مقرر شد روزانه ۱۰۰ هزار قرص نان برای زائرین اربعین حسینی در مسیر نجف تا کربلای معلی توزیع شود.

پیمان زندی افزود: در اين زمينه  هماهنگی لازم با شرکت بازرگانی دولتی ایران، استانداری تهران، اتحادیه نانوایان سنتی و صنعتی حجیم و نیمه حجیم، انجمن آردسازان، فرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی (ره)، معاون بازرگانی و پایگاه بسیج منطقه یک صورت گرفته است.

وی افزود: ارسال نان براي زائرين عتبات عاليات به صورت ویژه از روز پنجم تا پایان روز یازدهم آذر ماه به شکل شبانه روزی انجام می‌شود.

 

کد مطلب 2982314

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