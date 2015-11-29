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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۵

معاون اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی خبر داد:

آغاز سرشماری پناهگاه حیات وحش کیامکی در شهرستان جلفا

آغاز سرشماری پناهگاه حیات وحش کیامکی در شهرستان جلفا

تبریز - قائم مقام و معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از آغاز سرشماری حیات وحش پناهگاه حیات وحش کیامکی در شهرستان جلفا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحسن حسینی قمی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: سرشماری پناهگاه حیات وحش کیامکی در جلفا با حضور کارشناسان محیط طبیعی، ماموران اجرایی یگان حفاظت و مشارکت جمعی از علاقمندان به محیط زیست، شکارچیان قانونی، همکاران بازنشسته و هنرمندان آذربایجان شرقی در سه روز اجرا می شود.

وی با اشاره به ضرورت سرشماری حیات وحش برای انجام تحلیل‌های کیفی و کمی از وضعیت زیستگاه‌های استان خاطر نشان شد: برآورد جمعیت، اطلاع از وضعیت زاد و ولد و مرگ و میر، بررسی عوامل تهدید و نقاط قوت مناطق برای بکارگیری در سیاست گذاری و مدیریت وحوش شاخص منطقه کیامکی از جمله قوچ میش و کل و بز را از اهداف اصلی اجرای این طرح هستند.

قائم مقام و معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی همچنین تصریح کرد: مقایسه میانگین جمعیت حیات وحش هدف در دوره‌های بلند مدت و کوتاه مدت کارشناسان محیط زیست را از چالش‌ها و پتانسیل‌های زیستگاه‌های حیات وحش آگاه می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه گونه‌های  کل و بز به ‌عنوان حیات وحش هدف این طرح سرشماری هستند، افزود: یک کارشناس، دو محیط‌بان و یک نفر از بخش غیردولتی و علاقمند به محیط زیست ترکیب ۱۴ اکیپ عملیاتی در محورهای پناهگاه حیات وحش کیامکی را تشکیل می دهند که علاوه بر کل و بز دیگر پستانداران بزرگ جثه چون پلنگ، خرس، گرگ، روباه، گربه وحشی، شغال و خرگوش را نیز در صورت مشاهده سرشماری می‌کنند.

قمی روش سرشماری را پیمایشی و با استفاده از دستگاه GPS در مسیرهای تثبیت شده عنوان و تصریح کرد: پناهگاه حیات وحش کیامکی به خاطر تنوع اقلیمی زیستگاه پستاندارانی همچون کل و بز، قوچ و میش ارمنی، خرس، پلنگ قفقازی و سیاهگوش و پرندگانی مانند کبک دری، کبوتر، عقاب طلایی است که البته در این سرشماری فقط پستانداران آمارگیری می شوند.

کد مطلب 2982336

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