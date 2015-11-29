آغاز سرشماری پناهگاه حیات وحش کیامکی در شهرستان جلفا

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحسن حسینی قمی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: سرشماری پناهگاه حیات وحش کیامکی در جلفا با حضور کارشناسان محیط طبیعی، ماموران اجرایی یگان حفاظت و مشارکت جمعی از علاقمندان به محیط زیست، شکارچیان قانونی، همکاران بازنشسته و هنرمندان آذربایجان شرقی در سه روز اجرا می شود.

وی با اشاره به ضرورت سرشماری حیات وحش برای انجام تحلیل‌های کیفی و کمی از وضعیت زیستگاه‌های استان خاطر نشان شد: برآورد جمعیت، اطلاع از وضعیت زاد و ولد و مرگ و میر، بررسی عوامل تهدید و نقاط قوت مناطق برای بکارگیری در سیاست گذاری و مدیریت وحوش شاخص منطقه کیامکی از جمله قوچ میش و کل و بز را از اهداف اصلی اجرای این طرح هستند.

قائم مقام و معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی همچنین تصریح کرد: مقایسه میانگین جمعیت حیات وحش هدف در دوره‌های بلند مدت و کوتاه مدت کارشناسان محیط زیست را از چالش‌ها و پتانسیل‌های زیستگاه‌های حیات وحش آگاه می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه گونه‌های کل و بز به ‌عنوان حیات وحش هدف این طرح سرشماری هستند، افزود: یک کارشناس، دو محیط‌بان و یک نفر از بخش غیردولتی و علاقمند به محیط زیست ترکیب ۱۴ اکیپ عملیاتی در محورهای پناهگاه حیات وحش کیامکی را تشکیل می دهند که علاوه بر کل و بز دیگر پستانداران بزرگ جثه چون پلنگ، خرس، گرگ، روباه، گربه وحشی، شغال و خرگوش را نیز در صورت مشاهده سرشماری می‌کنند.

قمی روش سرشماری را پیمایشی و با استفاده از دستگاه GPS در مسیرهای تثبیت شده عنوان و تصریح کرد: پناهگاه حیات وحش کیامکی به خاطر تنوع اقلیمی زیستگاه پستاندارانی همچون کل و بز، قوچ و میش ارمنی، خرس، پلنگ قفقازی و سیاهگوش و پرندگانی مانند کبک دری، کبوتر، عقاب طلایی است که البته در این سرشماری فقط پستانداران آمارگیری می شوند.