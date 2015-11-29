به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی صبح امروز در نشست خبری در وزارت علوم گفت: بسیاری از دانشگاه‌های کشور، بدهی ۴۰ میلیون دلاری به پایگاه‌های علمی دنیا دارند که این امر موجب شده تا ارتباط دانشگاه‌ها با این پایگاه‌ها قطع شود.

وی خاطرنشان کرد: بدهی دانشگاه‌ها اغلب مربوط به سال‌های گذشته است که باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی کرد.

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به ضعف شبکه علمی کشور، گفت: باید برای تولید علم، ارتباط میان دانشگاه‌ها افزایش یابد و این در حالی است که ما در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.

احمدی بیان کرد: همچنین برای تولید علم، نیازمند زیرساخت‌های آزمایشگاهی و تجهیزات هستیم که متاسفانه حدود ۱۲ سال است آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها تجهیز نشده‌اند.‌

وی تاکید کرد: بودجه‌هایی که به دانشگاه‌ها اختصاص می‌یابد، کمک به شمار نمی‌رود بلکه سرمایه‌گذاری برای توسعه آینده کشور است و اگر می‌خواهیم به اقتصاد دانش‌بنیان دست یابیم، باید در زمینه پژوهش سرمایه‌گذاری کنیم.

تعرفه اینترنت برای دانشگاهها بالا است

معاون پژوهشی وزارت علوم، دسترسی به اینترنت را یکی دیگر از زیرساخت‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها برای افزایش تولیدات علمی عنوان کرد و گفت: این در حالی است که هزینه و تعرفه‌های اینترنت برای دانشگاه‌ها بسیار بالاست و باید در این زمینه فکری کرد.

احمدی تاکید کرد: دانشگاه‌های بزرگ درخواست دارند تا بتوانند از تخفیف‌ها و معافیت‌های مالی در زمینه هزینه‌های اینترنت بهره‌مند شوند.

مشکل دانشگاهها در بودجه های پژوهشی

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در سال جاری اعتبار پژوهشی کشور ۳۰ درصد افزایش داشت، اما به دلیل تورم موجود در کشور، همچنان دانشگاه‌ها با مشکل بودجه پژوهشی مواجه هستند.

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص وضعیت تولید علم کشور، گفت: در حال حاضر بسیاری از مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها را با مشکلات زیادی سرپا نگه داشته‌ایم، چرا که در بسیاری از این مراکز با مشکل زیرساخت در تجهیزات مواجه هستیم و اگر می‌خواهیم به مرجعیت علمی دست یابیم، باید این مشکلات برطرف شود.

احمدی با اشاره به برگزاری برنامه‌های ملی در هفته پژوهش، تصریح کرد: هفته پژوهش از ۲۲ آذرماه آغاز و تا ۲۷ آذرماه ادامه دارد که نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی از ۲۳ آذرماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی آغاز به کار می‌کند.

وی ادامه داد: در نمایشگاه امسال سختگیری‌های ویژه‌ای در خصوص ورود دستاوردهای پژوهشی و فناورانه صورت گرفته و دستاوردهایی به این نمایشگاه راه یافته‌اند که از توان تحقیقاتی و پژوهشی بالایی برخوردار باشند.

معاون پژوهشی وزارت علوم اضافه کرد: در نمایشگاه هفته پژوهش بستری را فراهم کرده‌ایم تا با حضور صنایع مختلف بتوانیم زمینه عرضه و تقاضای فناوری را به نحو مطلوب ایجاد کنیم.

نحوه انتخاب پژوهشگران برتر تغییر کرد

احمدی خاطرنشان کرد: نحوه انتخاب پژوهشگران برتر کشور نیز تغییر کرده است و امسال پژوهشگرانی انتخاب می‌شوند که علاوه بر تولیدات علمی مانند مقاله، دارای فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی قوی نیز باشند.

وی تاکید کرد: در هفته پژوهش، اجلاس معاونین پژوهشی و فناوری در روز ۲۵ آذرماه در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود که در این اجلاس، چالش‌ها و برنامه‌های عملیاتی پژوهش و فناوری کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون پژوهشی وزارت علوم اظهار داشت: همچنین ۱۷ آذرماه جلسه هماهنگی میان وزرای علوم و کشور و استانداران برگزار می‌شود که موضوع برگزاری هفته پژوهش در سراسر کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.