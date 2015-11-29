به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نمایشگاه توانمندی های حوزه هنرهای تجسمی ايران با هدف معرفی فعالان و ارائه دستاوردها، توانمندی ها و ظرفیت های متنوع تولیدی، خدماتی، بازرگانی، علمی، آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی، نرم افزاری و سخت افزاری، انتشاراتی، اطلاع رسانی و سایر حوزه های مرتبط با هنرهای تجسمی کشور، در راستای شناسایی فرصت های رونق بخشی اقتصاد هنرهای تجسمی برگزار می شود.

انجمن ها، تشکل ها، صنوف، سازمان های دولتی، غیر دولتی، نگارخانه ها، موزه ها، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان مرتبط با هنرهای تجسمی می توانند تا پايان آذرماه در سايت جشنواره تجسمی فجر با مطالعه و تكميل فرم ثبت نام در اين نمايشگاه شركت كنند.

نخستين نمايشگاه توانمندی های حوزه هنرهای تجسمی ايران به دبيری كوروش مالمير قبل از برگزاری هشتمين جشنواره بين المللی هنرهای تجسمی فجر نيمه دوم سال جاری برگزار می شود.

هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر به دبيری مجتبی آقايی از سوی مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر با هدف معرفی ایده ها و آفرینش های اصیل و خلاق هنری بهمن و اسفندماه سال جاری برگزار می شود.