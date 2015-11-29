به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمزه ای دبیر مسابقه طراحی پوستر ایدز که با حمایت دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی برگزار می شود از همکاری دانشکده هنر و معماری شیراز با این وزارتخانه خبر داد.

در حاشیه برگزاری این مسابقه با امضای تفاهم نامه ای با انجمن علمی دانشجویان گرافیك دانشكده هنر و معماری دانشگاه شیراز، کارگاه طراحی پوستر با شعار «درمان اچ آی وی (ایدز) کلید پیشگیری است، بیماران را برای درمان حمایت کنیم» برگزار می‌شود.

پوسترهای خلق شده در این کارگاه در مسابقه و نمایشگاه این رویداد هنری، شرکت داده می شوند.

دبیر علمی این کارگاه تخصصی شهریار اسدی، دبیر اجرایی آن بهمن فیزابی، ناظر هنری نشست فرهاد نادری و مسئولیت برگزاری آن بر عهده مرضیه چنگیزیان است.

زمان برگزاری این کارگاه شنبه چهاردهم آذر ماه سالجاری از ساعت ۹ تا ۱۲ صبح در دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز است.

آوای هنر سلامت، پیش از این اعلام کرده بود، نظر به ضرورت آموزش همگانی در زمینه پیشگیری و کنترل ویروس اچ. آی. وی (ایدز)، مسابقه طراحی پوستر با موضوع «ایدز» را به مناسبت روز جهانی ایدز برگزار می کند.